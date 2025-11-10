Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại giải U20 nữ châu Á

Chiều 10/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 (diễn ra từ ngày 1-18/4/2026).

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, U20 nữ Trung Quốc và U20 nữ Bangladesh.

Đây thực sự là thử thách không hề dễ dàng với thầy trò Huấn luyện viên Okiyama Masahiko trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp.

Tại bảng đấu này, Đội tuyển U20 nữ Trung Quốc được đánh giá cao nhất sau chuỗi thành tích ấn tượng. Tại vòng loại, đội bóng này giành cả ba chiến thắng, ghi đến 21 bàn và không thủng lưới lần nào.

Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Thái Lan không còn quá xa lạ gì khi hai đội từng nhiều lần chạm trán nhau ở các giải đấu khu vực.

Ở lần gặp nhau gần nhất, U20 nữ Thái Lan đã giành chiến thắng 3-1 trước U20 nữ Việt Nam tại trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào tháng 6/2025 tại sân Thống Nhất.

Đối thủ còn lại U20 nữ Bangladesh được nhận định là "dễ thở" hơn và sẽ là cơ hội để U20 nữ Việt Nam có chiến thắng.

Theo lịch thi đấu, U20 nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải đấu bằng màn chạm trán U20 nữ Trung Quốc vào ngày 1/4/2026. Đây cũng chính là trận đấu mở màn vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Tiếp đến, ngày 4/4/2026, thầy trò ông Okiyama Masahiko sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan trong trận cầu mang tính quyết định cơ hội đi tiếp của U20 nữ Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng trận gặp U20 nữ Bangladesh vào ngày 7/4/2026.

Phát biểu sau khi có kết quả bốc thăm, Huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết: "Kết quả bốc thăm và thứ tự các trận đấu đã được quyết định. Trước hết, để chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp Trung Quốc, tôi muốn phân tích kỹ lưỡng đối thủ của mình."

"Trận đấu thứ hai sẽ là gặp chủ nhà Thái Lan. Tôi muốn biến sự tiếc nuối tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2025 thành động lực để chuẩn bị và giành chiến thắng," vị chiến lược gia người Nhật Bản nói.

"Ở trận đấu thứ ba gặp Bangladesh, toàn đội sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm để đạt mục tiêu tiến vào tứ kết và hướng đến các mục tiêu sau đó. Chúng tôi sẽ cùng nhau chuẩn bị thật cẩn thận để giành được cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.”

Vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-18/4. Giải đấu có sự tham dự của 12 đội bóng.

Ngoài bảng A, bảng B có sự góp mặt của đương kim vô địch U20 nữ Triều Tiên, U20 Hàn Quốc, U20 nữ Uzbekistan và U20 nữ Jordan.

Trong khi đó, tại bảng C, U20 nữ Nhật Bản - đội bóng đang nắm nhiều chức vô địch nhất sẽ đối đầu với các đội Australia, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ.

Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội giành vị trí nhất nhì ở các bảng cùng với 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết./.

Xác định 12 đội bóng tham dự vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026 12 đội góp mặt ở vòng chung kết gồm Thái Lan, cùng 8 đội đứng nhất ở 8 bảng đấu là Triều Tiên, Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Hàn Quốc và 3 đội xếp nhì bảng.