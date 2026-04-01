Đội tuyển Italy lần thứ ba liên tiếp lỡ tấm vé dự World Cup

Italy, Đan Mạch và cả Ba Lan, những đội bóng được đánh giá cao, đã phải cùng nhau nhận trái đắng trong cuộc đua tranh tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Italy lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn

Sau hai kỳ liên tiếp, Italy dưới thời Gennaro Gattuso được kỳ vọng có thể "thay đổi số phận" khi họ rơi vào nhánh đấu dễ dàng với những cái tên như Bắc Ireland hay Bosnia and Herzegovina.

Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng đó, đoàn quân áo Thiên thanh lại thêm một lần nữa khiến cho người hâm mộ thất vọng.

Sau chiến thắng trước Bắc Ireland, Italy đã rất tự tin và thậm chí còn bị chỉ trích vì ăn mừng quá sớm khi biết được rằng đối thủ cuối cùng của mình sẽ chỉ là Bosnia and Herzegovina.

Sự tự tin đó giúp cho Italy nhập cuộc chủ động trong chuyến làm khách trên sân Bilino Polje và có bàn mở tỷ số ở phút 15 của Moise Kean.

Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Italy chỉ còn 10 người thi đấu trên sân khi Alessandro Bastoni buộc phải phạm lỗi từ phía sau Amar Memic và nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phát bóng lỗi của Donnarumma.

Chơi thiếu người, Italy chịu sức ép rất lớn từ phía chủ nhà nhưng không thể đứng vững khi để cho Bosnia có bàn gỡ ở phút 79 của Haris Tabaković.

Sau bàn thua, Italy tiếp tục phải gồng mình để ngăn cản đối phương và giữ kết quả hòa 1-1 ở quãng thời gian chính thức còn lại cũng như hiệp phụ.

Nhưng trên chấm 11m, bi kịch lại một lần nữa gọi tên Italy. Francesco Pio Esposito sút vọt xà ở lượt đầu tiên, còn Bryan Cristante đưa bóng dội xà ngang, "góp sức" giúp Bosnia giành chiến thắng 4-1 ở loạt luân lưu định mệnh.

Francesco Pio Esposito buồn bã sau khi sút hỏng lượt luân lưu đầu tiên.

Thất bại này khiến Italy lần thứ ba liên tiếp phải cay đắng nhìn đối thủ của mình giành vé dự World Cup ở vòng đấu play-off.

Còn với Bosnia and Herzegovina, tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là phần thưởng xứng đáng sau những gì mà đội bóng này thể hiện.

Đan Mạch tiếp bước Italy

Cùng với Italy, đội tuyển Đan Mạch dù được đánh giá cao hơn song cũng đã phải ngậm ngùi cuộc chơi trước ngưỡng cửa "thiên đường."

Với đội hình được đánh giá cao hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Brian Riemer tự tin hành quân đến Séc với mục tiêu giành chiến thắng để thẳng tiến đến Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, Đan Mạch đã gặp phải vô vàn khó khăn trước một Cộng hòa Séc thi đấu bản lĩnh và tập trung cao độ với lối chơi phòng ngự chắc chắn.

Đan Mạch phải rất chật vật mới có thể cầm hòa đối thủ 2-2 nhờ các bàn thắng của Joachim Andersen và Kasper Høgh sau khi bị chủ nhà hai lần dẫn trước nhờ các bàn thắng của Pavel Šulc (phút thứ 3) và Ladislav Krejčí (100).

Kết quả này buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu may rủi. Trên chấm 11m, Cộng hòa Séc thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 3-1, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Cộng hòa Séc nằm ở bảng A - bảng đấu được xem là dễ thở với những cái tên như chủ nhà Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc.

Niềm vui của Cộng hòa Séc sau khi loại Đan Mạch.

Thụy Điển "trả nợ" Ba Lan

4 năm sau thất bại ở vòng play-off World Cup 2022, Thụy Điển lại có dịp tái ngộ Ba Lan ở vòng play-off và lần này họ đã "trả nợ" thành công.

Trong cuộc chạm trán tại Strawberry Arena, Thụy Điển kiểm soát bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn nhưng họ mới chính là đội tận dụng tốt cơ hội hơn để giành chiến thắng 3-2.

Anthony Elanga và Gustaf Lagerbielke thay nhau lập công để giúp Thụy Điển hai lần dẫn trước, nhưng đã để cho Ba Lan lần lượt gỡ hòa 1-1 rồi 2-2 bằng các bàn thắng của Nicola Zalewski và Karol Świderski.

Phải đến phút 88, số phận của trận đấu mới được quyết định. Viktor Gyökeres đã tỏa sáng để sắm vai người hùng với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Thụy Điển.

Chiến thắng này không chỉ giúp Thụy Điển "trả nợ" thành công mà còn chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia ở bảng F.

Ở cặp đấu còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trước Kosovo. Tại World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bảng D cùng Mỹ, Paraguay và Australia./.

Xác định 6 đội tuyển cuối cùng góp mặt vòng chung kết World Cup 2026 6 đội tuyển cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ được xác định sau loạt trận chung kết play-off diễn ra sáng 1/4.