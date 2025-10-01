Liên minh châu Âu tăng cường viện trợ cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) để cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine, nhằm mở rộng năng lực quân sự của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.



Đây là cam kết được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố ngày 30/9 trong cuộc họp báo tại Brussels, cùng với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.



Bà von der Leyen mô tả khoản viện trợ là “cam kết quân sự cụ thể nhất từ trước đến nay” của EU đối với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của quốc gia này trong việc bảo vệ an ninh toàn châu Âu.

Bà nhấn mạnh: “Chúng ta cần tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nếu coi Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên của mình, thì đã đến lúc hành động tương xứng.”



Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, toàn bộ khoản viện trợ sẽ được giải ngân ngay lập tức, tập trung vào việc cung cấp UAV và mở rộng quy mô sử dụng trên thực địa. Bà cũng cho biết việc đầu tư này sẽ mang lại lợi ích kép, giúp EU tiếp cận và học hỏi công nghệ UAV tiên tiến mà Ukraine đang phát triển.



Trong hơn 3 năm qua, Ukraine sử dụng UAV để trinh sát, tấn công mục tiêu và tăng cường khả năng phòng thủ.



Trong những tuần gần đây, các nước NATO đã ghi nhận nhiều vụ UAV xâm phạm không phận. Ukraine đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật để giúp liên minh ngăn chặn những mối đe dọa này, trong bối cảnh Kiev đã xây dựng ngành công nghiệp UAV nội địa được đánh giá cao cả về năng lực lẫn kinh nghiệm thực chiến./.

