UAV tấn công tại cảng Primorsk của Nga, gây cháy tàu

Vụ tấn công bằng UAV tại tỉnh Leningrad ngày 12/9 đã khiến một con tàu ở cảng Primorsk bốc cháy, trong khi lực lượng phòng không Nga khẳng định đã bắn hạ hơn 30 thiết bị bay không người lái.

Trần Quyên
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thống đốc tỉnh Leningrad, ông Alexander Drozdenko, ngày 12/9 cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy hơn 30 thiết bị bay không người lái (UAV) trên không phận của tỉnh này và đang phải dập tắt vụ hỏa hoạn trên một con tàu tại cảng Primorsk do vụ tấn công của UAV đưa ra.

Thống đốc Drozdenko nói rõ hệ thống chữa cháy đã được kích hoạt và có các mảnh vỡ của UAV được phát hiện tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Leningrad như Vsevolozhsk, Tosno, Pokrovskoye và Uzmino.

Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 221 UAV trong đêm 11/9.

Ngoài Leningrad, nhiều UAV cũng đã bị phá hủy tại các tỉnh như Moskva (9 UAV), Bryansk (85 UAV), Smolensk (42 UAV), Kaluga (18 UAV), Novgorod (14 UAV)…/.

