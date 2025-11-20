Nga đặt điều kiện then chốt cho tiến trình hòa bình ở Ukraine

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 20/11 tuyên bố bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine cũng phải giải quyết các căn nguyên của xung đột, đồng thời khẳng định dù vẫn duy trì liên hệ với Mỹ, hiện không có cuộc tham vấn hay đàm phán chính thức nào với Washington về một lộ trình như vậy.

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Moskva “không có gì để bổ sung” so với các tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh tháng Tám ở Anchorage, Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông nhấn mạnh: “Hiện tại không có tham vấn nào. Dĩ nhiên vẫn có liên hệ, nhưng chưa có tiến trình nào có thể gọi là tham vấn.”

Khi được hỏi về liệu Tổng thống Putin đã được báo cáo về “kế hoạch hòa bình 28 điểm” hay chưa, ông Peskov tái khẳng định rằng ông “không có gì để bổ sung ngoài những điều đã nói,” đồng thời nêu rõ một giải pháp phải dẫn tới việc loại bỏ các căn nguyên của cuộc xung đột.

Tổng thống Putin xem cuộc chiến tại Ukraine là thời khắc bước ngoặt trong quan hệ giữa Moskva và phương Tây, cáo buộc phương Tây "sỉ nhục" Nga sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 bằng cách mở rộng NATO và can thiệp vào cái mà ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Nga, trong đó có Ukraine và Gruzia.

Ông Putin yêu cầu Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tuyên bố trung lập và hạn chế lực lượng vũ trang.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, các lãnh đạo Tây Âu và Ukraine lại coi cuộc chiến là hành động chiếm đất kiểu đế quốc và nhiều lần tuyên bố sẽ đánh bại lực lượng Nga.

Trước đó một ngày, hai nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã phát tín hiệu tới Tổng thống Volodymyr Zelenskiy rằng Ukraine phải chấp nhận một khuôn khổ do Washington soạn thảo nhằm chấm dứt chiến sự với Nga, trong đó đề xuất Kiev nhượng bộ lãnh thổ và một số vũ khí.

Theo Axios - hãng đầu tiên đưa tin về kế hoạch gồm 28 điểm - Ukraine và châu Âu sẽ nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ để đổi lấy việc Kiev nhượng lại cho Nga một phần lãnh thổ ở miền Đông mà Moskva hiện chưa kiểm soát./.

Ukraine: Nga tăng gấp đôi đòn tấn công trong 24 giờ qua Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, trong 24 giờ qua, đã xảy ra 140 cuộc giao tranh giữa lực lượng nước này với Nga, cao hơn gấp đôi so với một ngày trước đó.