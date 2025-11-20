Ukraine: Nga tăng gấp đôi đòn tấn công trong 24 giờ qua

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 19/11 cho biết trong 24 giờ qua, đã xảy ra 140 cuộc giao tranh giữa lực lượng nước này với Nga, cao hơn gấp đôi so với một ngày trước đó.

Theo cơ quan trên, các đợt giao chiến diễn ra tại các hướng chiến lược, như Kupiansk, Liman, Pokrovsk... Trong số đó, Pokrovsk là chiến trường ác liệt nhất với 50 cuộc giao tranh.

Cùng ngày, Không quân Ukraine công bố Nga đã dùng tên lửa có cánh X-101 để tấn công thành phố Ternopil.

Đêm 18/11, Ternopil đã bị không kích dữ dội. Tổng cộng có 48 quả rocket và 476 thiết bị bay không người lái hướng vào thành phố, gây nhiều thiệt hại.

Con số thương vong hiện đã được xác định là 25 người thiệt mạng và 73 người bị thương, song theo nhà chức trách, con số này có thể tăng lên.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng xã hội: “Tại Ternopol, các tòa chung cư 9 tầng đã bị đánh trúng… hàng chục người được xác định bị thương."

Nhà lãnh đạo Ukraine đăng hình ảnh và video cho thấy các tòa nhà nhiều tầng bị phá hủy, bao trùm bởi khói, được cho là hậu quả sau vụ tấn công. Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại: “Có thể vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát."

Trong những tháng gần đây, Moskva đã tăng cường các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa hàng ngày, nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine và đánh trúng nhiều địa điểm dân sự trước mùa Đông.

Trong đợt tấn công mới nhất trong đêm, Nga bị cáo buộc đã phóng hơn 470 UAV và 48 tên lửa các loại.

Nhà chức trách địa phương tuyên bố các vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại tỉnh Kharkov ở Đông Bắc và tỉnh Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Quân đội Nga tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn - trong đó sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal - nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng ở miền Tây Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Từ sáng nay, để đáp trả những vụ tấn công khủng bố của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa triển khai từ trên không và trên biển, trong đó có tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal và thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng phục vụ cho hoạt động của Ukraine, cũng như các kho UAV tầm xa tại các khu vực miền Tây Ukraine. Các mục tiêu tấn công đã đạt được, toàn bộ đối tượng được chỉ định đều bị đánh trúng."

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 4 tên lửa tác chiến-chiến thuật ATACMS, 7 bom lượn dẫn đường và 93 UAV cánh cố định.

Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 2 xuồng không người lái của quân đội Ukraine ở khu vực phía Đông Bắc Biển Đen./.

