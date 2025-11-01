Nexperia dừng cung cấp vật liệu bán dẫn cho nhà máy ở Trung Quốc

Ngày 31/10, truyền thông quốc tế đưa tin nhà sản xuất chip Nexperia của Hà Lan vừa thông báo tạm dừng cung cấp vật liệu bán dẫn (wafer) cho các nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc.

Điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung, vốn đang khiến các nhà sản xuất ôtô trên toàn thế giới lo ngại.

Theo một bức thư, đề ngày 29/10 và được Giám đốc điều hành tạm quyền Stefan Tilger của Nexperia ký, cho biết công ty đã áp dụng lệnh tạm dừng cung cấp vật liệu bán dẫn cho nhà máy của mình tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào ngày 26/10, do “ban quản lý địa phương gần đây không tuân thủ các điều khoản thanh toán theo hợp đồng đã thỏa thuận."

Tuy nhiên, Nexperia khẳng định quyết định này không phản ánh ý định rút khỏi nhà máy ở Đông Quan hay khỏi thị trường Trung Quốc nói chung, đồng thời cam kết tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Nexperia, Nexperia Trung Quốc và Wingtech chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Từ đầu tháng này, Nexperia đã vướng vào tranh chấp với chi nhánh tại Trung Quốc sau khi Chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát Nexperia từ chủ sở hữu Trung Quốc Wingtech Technology vào ngày 30/9.

Công ty cũng đã cách chức Giám đốc điều hành người Trung Quốc, do lo ngại công nghệ của công ty có thể bị Wingtech chiếm đoạt.

Ngày 4/10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ngăn chặn Nexperia xuất khẩu chip từ Trung Quốc.

Tập đoàn Wingtech của Trung Quốc mua lại toàn bộ Nexperia từ Tập đoàn Philips, với giá khoảng 3,63 tỷ USD hồi năm 2018. Hiện công ty này là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các dòng chip đơn giản như diode và transistor.

Tuy nhiên, hãng cũng phát triển những chip có công nghệ tiên tiến hơn như chip dùng để tối ưu hóa hiệu suất pin.

Lượng lớn chip sản xuất tại Hà Lan được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ôtô và điện tử tiêu dùng. Phần lớn chúng được đóng gói tại Trung Quốc và chủ yếu được bán cho các nhà phân phối./.

Nguy cơ thiếu chip đe dọa ngành ôtô toàn cầu Honda Motor đã trở thành hãng xe đầu tiên phải cắt giảm sản xuất trong tuần này do vấn đề liên quan đến chip từ Nexperia, một công ty Hà Lan thuộc sở hữu của Wingtech Technology.