Startup Flight 2025: Bệ phóng cho hợp tác công nghệ Việt Nam-Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/11, sự kiện Chuyến bay Khởi nghiệp 2025 (Startup Flight 2025) đã diễn ra tại Đại học Amity, bang Uttar Pradesh, do Vườn ươm Đổi mới Amity phối hợp cùng Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (NSSC), UNUP và Vietjet đồng tổ chức.

Hoạt động nằm trong sáng kiến thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kết nối hệ sinh thái công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của khu vực.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh rằng trong thập kỷ qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng được củng cố và phát triển hiệu quả.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của mỗi nước, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ phải giữ vai trò trụ cột, còn khởi nghiệp là cầu nối quan trọng giúp hai bên tăng cường liên kết hệ sinh thái và mở ra các ngành công nghiệp tương lai.



Đại sứ nêu rõ, chương trình Chuyến bay Khởi nghiệp 2025 là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác đó. Với môi trường kinh doanh linh hoạt và nguồn nhân lực trẻ giàu khát vọng của Việt Nam, kết hợp hệ sinh thái công nghệ quy mô lớn của Ấn Độ, sự kiện sẽ tạo bệ phóng cho hợp tác, mở rộng cơ hội thị trường và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ cho doanh nghiệp hai nước.



Về phía chủ nhà, Phó Hiệu trưởng Đại học Amity, Giáo sư Balvinder Shukla khẳng định Đại học Amity luôn coi đổi mới sáng tạo là trụ cột chiến lược, sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác quốc tế để thúc đẩy các chương trình đào tạo - ươm tạo - kết nối đầu tư.

Bà cho biết mục tiêu của Amity là hình thành “hành lang đổi mới bền vững” giữa các quốc gia, trong đó Việt Nam là đối tác quan trọng nhờ tốc độ phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp và nhu cầu hợp tác công nghệ cao.



Trong khuôn khổ sự kiện, các startup hai nước đã tham gia chương trình định hướng, xây dựng mô hình kinh doanh, chiến lược truyền thông và gọi vốn. Hai đội đại diện cho Việt Nam là MediFind và Green Choice đã giới thiệu về mình tại chương trình.

MediFind mang đến giải pháp quản lý sử dụng kháng sinh, ứng dụng AI và dữ liệu lớn để nhận diện thuốc từ đơn thuốc, gợi ý liều dùng an toàn và nhắc nhở người bệnh. Sản phẩm giúp giảm nguy cơ kháng kháng sinh - vấn đề y tế toàn cầu đang gia tăng.

Green Choice giới thiệu mô hình kinh tế tuần hoàn tận dụng toàn bộ trái sầu riêng, biến cả phần phế phẩm thành sản phẩm giá trị như sầu riêng sấy, bột sầu riêng, giá thể hữu cơ và chế phẩm vi sinh. Mô hình giúp giảm rác thải, tăng thu nhập và phù hợp mục tiêu SDG12 về sản xuất - tiêu dùng bền vững.



Đại diện startup Ấn Độ, IRUN DOC, trình bày nền tảng luyện thi IELTS sử dụng AI với độ chính xác cao, kết hợp đánh giá của giám khảo để cung cấp phản hồi cá nhân hóa theo thời gian thực.

Nền tảng hỗ trợ cả chế độ ngoại tuyến, áp dụng gamification và có chi phí thấp hơn 10 lần so với các khóa luyện thi truyền thống. IRUN DOC đặt mục tiêu hỗ trợ 1 triệu người học tại Ấn Độ và Việt Nam trong 5 năm tới.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi, ông Chu Quang Thái - Chủ tịch Hội đồng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia - cho biết Chuyến bay Khởi nghiệp là sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và cộng đồng đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy hợp tác startup theo tinh thần các Nghị quyết 57, 59, 66, 68.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam Go Global trước mắt tập trung vào Ấn Độ để tăng giao thương, xây dựng cộng đồng khởi nghiệp chung và làm sâu sắc quan hệ chiến lược hai nước.

Với thế mạnh công nghệ và thị trường rộng lớn của Ấn Độ, mô hình tạo cơ hội cho startup hai bên mở rộng kinh doanh chéo, triển khai chương trình “startup exchange,” hướng tới hình thành các dự án tiềm năng và kỳ lân chung trong tương lai.



Tại sự kiện đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ giữa các đối tác hai nước, theo đó tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác dài hạn giữa startup Ấn Độ và các cơ quan đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Nhiều đội nhóm đã bước đầu xây dựng liên kết hợp tác, mở ra triển vọng mở rộng thị trường và đồng phát triển sản phẩm tại hai quốc gia. Đại diện các bên nhất trí tiếp tục phát triển các chương trình kết nối tương tự trong tương lai nhằm đưa đổi mới sáng tạo trở thành cầu nối hợp tác chiến lược giữa hai nền kinh tế./.

