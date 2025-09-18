Lotte Card bị tấn công mạng nghiêm trọng, Tổng giám đốc sẽ trực tiếp xin lỗi

Theo thông tin từ cơ quan tài chính và thẻ tín dụng Hàn Quốc ngày 17/9, Lotte Card đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh mức độ rò rỉ thông tin và số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 8 vừa qua.

Cuộc điều tra đã bước vào giai đoạn cuối, và dự kiến trong tuần này, Tổng giám đốc Lotte Card ông Jo Jwa-jin sẽ trực tiếp đưa ra lời xin lỗi đến toàn bộ người dân và công bố các biện pháp ứng phó.

Vụ việc tin tặc tấn công Lotte Card – công ty sở hữu hơn 9,6 triệu người dùng – đang gây chấn động truyền thông Hàn Quốc khi quy mô thiệt hại được xác định lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Có nhận định cho rằng số nạn nhân có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người.

Ban đầu, Lotte Card báo cáo với Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) rằng dữ liệu bị rò rỉ chỉ khoảng 1,7 GB. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng, quy mô thiệt hại được cho là nghiêm trọng gấp khoảng 100 lần.

Một quan chức FSS cho biết ước tính mức độ thiệt hại lớn hơn nhiều so với những gì được công bố. Nếu việc xác minh hoàn tất suôn sẻ, kết quả sẽ được công bố trong tuần này.

Đại diện Lotte Card cũng thừa nhận quy mô rò rỉ lớn hơn so với ước tính ban đầu. Ngay khi xác định rõ thông tin khách hàng bị lộ, Công ty sẽ lập tức công bố thông tin một cách công khai.

Trong tài liệu báo cáo gửi Văn phòng nghị sĩ Kang Min-kook, Cơ quan Giám sát Tài chính lưu ý rằng dữ liệu bị rò rỉ có thể bao gồm cả thông tin thẻ và lịch sử giao dịch thanh toán trực tuyến.

Hiện dư luận Hàn Quốc đang rất chú ý đến việc liệu Lotte Card trong buổi họp báo sắp tới bên cạnh việc thông báo đổi thẻ và xử lý kỹ thuật, có đưa ra biện pháp bồi thường nào cho khách hàng hay không.

Trước đó, công ty viễn thông SK Telecom khi xảy ra vụ tấn công đã áp dụng chính sách hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp các ưu đãi giảm giá trong một tháng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo Chính phủ cần nhanh chóng chuẩn bị biện pháp mạnh mẽ, bao gồm cả xử phạt bổ sung mang tính răn đe, đối với những doanh nghiệp để tái diễn sự cố bảo mật.

Chỉ thị của Tổng thống được dưa ra sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tin tặc nhắm vào công ty viễn thông và tài chính, khiến người dân lo lắng.

MBK Partners - quỹ đầu tư tư nhân đang là cổ đông lớn nhất của Lotte Card đang hứng chịu nhiều chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng MBK Partners chỉ tập trung tối đa hóa lợi nhuận mà không đầu tư thích đáng cho hệ thống bảo mật, cũng có thể là một yếu tố góp phần dẫn đến sự cố lần này.

Sau vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty viễn thông như SK Telecom và KT, và SGI Seoul Guarantee Insurance, các công ty thẻ tín dụng cũng bị ảnh hưởng, gây ra sự lo lắng lan rộng cho người tiêu dùng.

Mối lo ngại về việc tấn công mạng trong lĩnh vực tài chính thứ cấp, chẳng hạn như các quỹ tín dụng, ngân hàng tiết kiệm, vốn được biết là có hệ thống bảo mật tương đối yếu, cũng đang gia tăng.

Khi việc tấn công mạng trở nên dễ dàng và tinh vi hơn nhờ AI và các công nghệ khác, các công ty đang kêu gọi có biện pháp hỗ trợ để khẩn trương tăng cường các hàng rào bảo mật./.

