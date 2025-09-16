Công nghệ

Hàn Quốc: SK Telecom phủ nhận vụ rò rỉ dữ liệu, nghi ngờ lừa đảo có tổ chức

SK Telecom thông báo toàn bộ dữ liệu khách hàng bị một nhóm tin tặc rao bán trên trang web đen là thông tin giả, đồng thời cho rằng đây có thể là một chiêu trò lừa đảo có tổ chức.

Phương Oanh
Biểu tượng của SK Telecom. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng của SK Telecom. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/9, Tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc SK Telecom thông báo toàn bộ dữ liệu khách hàng bị một nhóm tin tặc rao bán trên trang web đen là thông tin giả, đồng thời cho rằng đây có thể là một chiêu trò lừa đảo có tổ chức.

Trao đổi với báo giới, một đại diện của của SK Telecom khẳng định sau khi phân tích các mẫu dữ liệu, ảnh chụp màn hình trang web và giao diện truyền tệp (FTP) được đăng tải trên trang web đen, công ty kết luận rằng toàn bộ thông tin là giả và trang web nói trên không tồn tại trong hệ thống nội bộ của SK Telecom.

Theo tuyên bố, dữ liệu 100GB mà nhóm tin tặc tuyên bố đang sở hữu “chưa từng bị rò rỉ”.

Thông tin này được đưa ra sau khi nhóm tin tặc quốc tế Scattered Lapsus$ đăng bài trên kênh Telegram của mình, tuyên bố sẽ bán dữ liệu khách hàng của SK Telecom với giá 10.000 USD, cho biết thêm đã có 42 người Hàn Quốc liên hệ.

Nhóm này còn khẳng định dữ liệu bao gồm mã định danh, tên, số điện thoại, email, địa chỉ và ngày sinh của khách hàng. Chúng cũng đe dọa SK Telecom phải đàm phán, nếu không toàn bộ dữ liệu của 27 triệu người dùng sẽ bị tung ra.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết đang khẩn trương tiến hành xác minh tính xác thực của thông tin do nhóm tin tặc đưa ra.

Trước đó vào tháng 4, SK Telecom từng thông báo một vụ tấn công mạng nghiêm trọng có thể đã làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của toàn bộ người dùng. Sau sự cố này, công ty đã nâng cấp chức năng chặn xác thực bất thường (FDS), đồng thời cải tiến dịch vụ bảo vệ SIM nhằm ngăn chặn thiệt hại thứ cấp từ rò rỉ dữ liệu.

Tháng 7 vừa qua, SK Telecom công bố kế hoạch đầu tư 700 tỷ won (khoảng 503 triệu USD) trong 5 năm để xây dựng hệ thống bảo mật thông tin thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới.

Đến tháng 8, công ty đã chính thức ra mắt tổ chức Trung tâm an ninh tích hợp (CISO) và đưa tổ chức này lên vị trí trực thuộc Hội đồng quản trị./.

(TTXVN/Vietnam+)
#SK Telecom #rò rỉ dữ liệu #tin tặc Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Anh ký hợp đồng hơn 500 triệu USD với Google Cloud

Thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội để London "triển khai cùng một công nghệ" với Washington, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác tình báo và an ninh vốn đã rất sâu rộng giữa hai đồng minh.

(Ảnh: Viettel)

Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó Tổng giám đốc

Đại tá Vũ Tuấn Anh và Đại tá Nguyễn Vũ Hà sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Đây đều là những cán bộ đã trưởng thành từ tập đoàn này.

VPBank khẳng định một số thông tin quan trọng của khách hàng như tên đăng nhập, mật khẩu, sinh trắc học và thông tin thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng không được gửi sang hệ thống CIC. (Ảnh: Vietnam+)

VPBank, 9Pay nói gì về sự cố an ninh mạng xảy ra tại CIC?

VPBank và 9Pay đồng loạt lên tiếng trấn an khách hàng sau sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Hai đơn vị khẳng định hệ thống bảo mật an toàn, không chia sẻ thông tin nhạy cảm và khách hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố.