Lực lượng Hamas bác khả năng thảo luận về giải giáp với Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/4, lực lượng Hamas tuyên bố bác bỏ khả năng thảo luận về giải giáp trước khi hoàn tất giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Người phát ngôn Lữ đoàn al-Qassam Abu Ubaida cho rằng việc nêu vấn đề giải giáp vào thời điểm hiện nay là cái cớ nhằm kéo dài các hành động quân sự chống lại người Palestine.

Theo ông Abu Ubaida, Israel đang cản trở quá trình thực thi các điều khoản nhân đạo của thỏa thuận khi tiếp tục tấn công dân thường, hạn chế đưa hàng viện trợ vào Gaza và đóng cửa cửa khẩu Rafah.

Phía Palestine khẳng định đã tuân thủ đầy đủ các cam kết và kêu gọi các bên trung gian gây sức ép buộc Israel phải thực hiện nghĩa vụ trong Giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn trước khi chuyển sang đàm phán giai đoạn tiếp theo.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ tháng 10/2025, trong đó giai đoạn đầu gồm trao đổi con tin và tù nhân, cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza và rút một phần lực lượng Israel khỏi một số khu vực.

Tháng 1/2026, Mỹ thông báo khởi động Giai đoạn 2 của kế hoạch, với các nội dung gồm rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi Dải Gaza, tái thiết khu vực và thành lập cơ chế quản trị chuyển tiếp.

Trong những ngày gần đây, Hamas đã tiến hành các cuộc họp tại Cairo (Ai Cập) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm thảo luận về việc chuyển sang Giai đoạn 2 của thỏa thuận.

Ngày 5/4, Hamas cho biết một phái đoàn của nhóm đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul để thảo luận về những diễn biến ở Dải Gaza và Jerusalem.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện lệnh ngừng bắn, đảm bảo việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo và khôi phục cuộc sống bình thường ở vùng lãnh thổ bị bao vây.

Cũng trong ngày 5/4, Tòa án Tối cao Israel đã quyết định nâng số người được phép tụ tập cầu nguyện tại Bức tường phía Tây và Núi Đền từ 50 lên 100 người, sau khi nhận được các đơn kiến nghị từ các lãnh đạo tôn giáo.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó tòa án đã cho phép khoảng 600 người tham gia biểu tình chống chính phủ tại Tel Aviv, bất chấp các hạn chế tụ tập đông người do Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel.

Động thái này vấp phải phản ứng gay gắt từ các lãnh đạo Do Thái chính thống và một số nghị sỹ trong liên minh cầm quyền. Họ chỉ trích tòa áp dụng tiêu chuẩn kép trong khi các địa điểm linh thiêng tại Jerusalem vẫn bị hạn chế đối với phần lớn tín đồ trong dịp lễ linh thiêng của người theo đạo Do Thái.

Trong phán quyết, Tòa án Tối cao Israel cho biết sẽ tiếp tục xem xét vấn đề trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và cảnh sát giải trình về việc chưa có chính sách phù hợp nhằm cân bằng giữa yêu cầu an ninh và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân./



Hamas kêu gọi thành lập ủy ban hành chính chuyển tiếp tại Dải Gaza Hamas cùng các lực lượng Palestine khác tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các giai đoạn của thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tham vấn với bên trung gian vẫn đang được tiếp tục.