Bổ sung 4 thành viên Ban CĐ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2130/QĐ-TTg ngày 24/9/2025 về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo Quyết định, bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 như sau: Bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo; bổ sung đồng chí Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thành viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Đỗ Đức Duy; bổ sung đồng chí Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Phan Chí Hiếu; bổ sung đồng chí Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Phạm Đức Long.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (24/9/2025).

Theo Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 13/3/2025, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, cải cách hành chính; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, cải cách hành chính; điều phối chung việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính; đôn đốc việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp BCĐ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo Chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.