OpenAI công bố tính năng tích hợp ứng dụng cho ChatGPT

Công ty OpenAI ngày 6/10 đã công bố một tính năng mới cho ChatGPT - mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh hàng đầu với 800 triệu người dùng hằng tuần. Tính năng này cho phép ChatGPT tương tác với các ứng dụng thường ngày như Spotify và Booking.com.

Phát biểu trước đông đảo các nhà phát triển tại sự kiện thường niên "Ngày hội các nhà phát triển" (Developer Day) của công ty ở San Francisco, Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman đã công bố về công cụ mới này.

Tính năng mới, mang tên Apps SDK, cho phép ChatGPT tương tác với nhiều ứng dụng khác nhau để chọn nhạc, tìm kiếm bất động sản hoặc khám phá các trang web đặt phòng khách sạn và vé máy bay.

Các đối tác ban đầu bao gồm Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify và Zillow đã triển khai tính năng này từ ngày 6/10 tại các thị trường mà dịch vụ của họ đang hoạt động.

Những đối tác khác, bao gồm Uber, AllTrails và DoorDash, dự kiến sẽ tham gia vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tính năng này hiện vẫn chưa khả dụng tại châu Âu, nơi có các quy định nghiêm ngặt hơn về việc triển khai những công cụ AI sử dụng nhiều dữ liệu.

Động thái này đánh dấu một bước mở rộng đáng kể cho năng lực của ChatGPT, kết hợp các yếu tố tương tác truyền thống như bản đồ, danh sách phát với trí tuệ nhân tạo đàm thoại.

Chẳng hạn, người dùng có thể đưa ra yêu cầu như “Spotify, tạo một danh sách phát cho bữa tiệc thứ Sáu này” và ngay lập tức, chức năng của ứng dụng Spotify sẽ được kích hoạt để thực hiện tác vụ ngay bên trong giao diện ChatGPT.

ChatGPT cũng có thể đề xuất các ứng dụng khi nhận thấy có sự liên quan trong cuộc trò chuyện. Ví dụ, nếu một người dùng đang thảo luận về việc mua nhà mới, ChatGPT có thể tự động chuyển sang ứng dụng Zillow để duyệt qua các bất động sản phù hợp với ngân sách của người dùng trên một bản đồ tương tác ngay trong giao diện của ChatGPT./.

OpenAI trình làng phiên bản ChatGPT-5 với những cải tiến đáng kể GPT-5 đặc biệt thành thạo trong việc sử dụng AI như một "tác nhân" độc lập xử lý các tác vụ máy tính, được kỳ vọng có thể tạo chương trình phần mềm theo yêu cầu - gọi là "mã hóa rung cảm."