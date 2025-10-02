Google tích hợp thêm trợ lý AI Gemini vào các thiết bị gia dụng

Ngày 1/10, Google thông báo đang tích hợp thêm trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh Gemini vào các thiết bị gia dụng thông minh của công ty, cho phép người dùng điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Trong một bài đăng trên mạng, Google nêu rõ tính năng mới Gemini for Home sẽ thay thế trợ lý ảo Google Assistant, hệ thống trước đó được dùng để quản lý các thiết bị gia dụng do “đại gia” công nghệ Mỹ sản xuất.

Tính năng mới sẽ áp dụng đối với tất cả các màn hình, loa, camera và chuông cửa của Google được bán trong 10 năm qua. Công ty này đánh giá nhu cầu sử dụng các thiết bị trên sẽ tăng lên nhờ khả năng nhận lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên dễ dàng hơn so với việc sử dụng các cụm từ cố định.

Google cũng đăng tải video minh họa một người dùng yêu cầu chiếc loa thông minh tìm công thức nấu ăn dựa trên những nguyên liệu sẵn có, sau đó yêu cầu trợ lý AI thay đổi món ăn ngay lập tức.

Gemini có thể duy trì ngữ cảnh của cuộc hội thoại nên người dùng có thể trò chuyện qua lại mà không cần phải nhắc lại các thông tin. Google đặt mục tiêu Gemini cũng sẽ được các nhà sản xuất thiết bị thông minh khác tích hợp vào các sản phẩm của họ.

Nhiều công ty công nghệ lớn khác đang đẩy mạnh việc đưa AI vào các sản phẩm gia dụng thông minh.

Hôm 30/9, Amazon “trình làng” dòng thiết bị loa thông minh mới Echo được trang bị phiên bản trợ lý ảo nâng cấp Alexa+, hứa hẹn đem lại cho người dùng trải nghiệm mượt mà và tiện lợi hơn.

Công ty OpenAI cũng đang “bắt tay” với cựu Giám đốc thiết kế của Apple Jony Ive để sớm cho ra mắt thiết bị mới, trong khi chính nhà sản xuất iPhone được cho là đang nghiên cứu một màn hình thông minh trên cánh tay robot có thể xoay và định vị lại để theo dõi người dùng trong phòng./.

