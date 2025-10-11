Microsoft thừa nhận "cơn sốt" AI gây quá tải hạ tầng đám mây đến năm 2026

Tình trạng quá tải tại các trung tâm dữ liệu của Microsoft sẽ tiếp tục kéo dài hơn so với những gì công ty từng công bố, với nhiều khu vực tại Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu địa điểm hoặc máy chủ.

Theo các nguồn thạo tin, hoạt động đăng ký mới cho các dịch vụ đám mây Azure sẽ bị hạn chế ở một số trung tâm máy chủ quan trọng cho đến nửa đầu năm sau.

Đây là một khung thời gian dài hơn so với dự báo trước đó của công ty. Trước đó vào tháng Bảy, Giám đốc tài chính Amy Hood từng cho biết các hạn chế hiện tại sẽ được kéo dài đến cuối năm 2025.

Tình trạng thiếu công suất ảnh hưởng đến cả các máy chạy các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) thường được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như các trung tâm chủ yếu sử dụng các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) vốn là "xương sống" cho các dịch vụ đám mây truyền thống.

Azure đang là động cơ tăng trưởng quan trọng nhất của Microsoft. Đơn vị dịch vụ đám mây này đã tạo ra doanh thu hơn 75 tỷ USD trong năm tài chính 2025, với tốc độ tăng trưởng thậm chí đã vượt qua các đối thủ lớn nhất là Amazon.com Inc. và Google của Alphabet Inc.

Tuy nhiên, trong sáu báo cáo thu nhập gần đây, Microsoft liên tục thừa nhận không thể đáp ứng tất cả nhu cầu về dịch vụ đám mây của khách hàng. Amazon và Google cũng đã mô tả những khó khăn tương tự.

Một phát ngôn viên của Microsoft cho biết phần lớn các dịch vụ Azure tại Mỹ có đủ công suất để đảm bảo các khách hàng hiện tại có thể tiếp tục phát triển những công việc đã triển khai.

Trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến, công ty sẽ áp dụng "các phương pháp bảo toàn công suất" để cân bằng nhu cầu của khách hàng trên toàn bộ hệ thống.

Khách hàng của Azure chọn trung tâm dữ liệu dựa trên vị trí địa lý và phần mềm khả dụng. Khi cơ sở họ mong muốn báo hết dung lượng, nhân viên Microsoft sẽ hướng khách hàng đến các lựa chọn khác.

Dù vậy, các nguồn thạo tin cho hay giải pháp này có thể làm tăng độ phức tạp và độ trễ trong quá trình truyền dữ liệu. Các khách hàng gặp vấn đề khi đó có thể chuyển sang sử dụng dịch vụ của đối thủ.

Để giải quyết vấn đề, Microsoft đã và đang triển khai một chiến dịch xây dựng các trung tâm dữ liệu và bổ sung hơn 2 gigawatt công suất trong năm qua.

Tuy nhiên, Giám đốc công nghệ Kevin Scott vào đầu tháng 10 thừa nhận rằng Microsoft gần như không thể xây dựng công suất đủ nhanh kể từ khi chatbot ChatGPT và mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4 ra mắt.

Ông nói rằng ngay cả những dự báo tham vọng nhất của họ cũng thường xuyên cho thấy là không đủ lớn.

Nhu cầu tính toán khốc liệt của AI là nguyên nhân chính, nhưng Microsoft cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhu cầu đối với hạ tầng đám mây truyền thống, vốn là nền tảng cho các ứng dụng và trang web trên toàn Internet.

Ngoài ra, Microsoft cũng sử dụng một lượng lớn tài nguyên để vận hành các ứng dụng của riêng mình như bộ công cụ văn phòng Office.

Các nguồn thạo tin cho hay một số nhân viên Microsoft thậm chí đã được yêu cầu tạm dừng các dự án nội bộ ở các khu vực bị ảnh hưởng để tiết kiệm công suất.

Quá trình đưa một trung tâm dữ liệu vào hoạt động cũng mất nhiều năm, từ khâu lập kế hoạch đến khi bật máy chủ. Nhiều thành phần quan trọng, từ chất bán dẫn đến hạ tầng điện như máy biến áp, đều có thời gian giao hàng rất dài.

Tình hình bên ngoài nước Mỹ có vẻ khả quan hơn - nhiều khu vực châu Âu của Microsoft có thể xử lý các đăng ký mới mà không bị hạn chế. Nhưng những khó khăn về tại thị trường nội địa cho chính sự thành công của chính Microsoft trong việc thúc đẩy cuộc đua AI lại đang tạo ra thách thức lớn nhất cho họ.

“Ông lớn” này phải thừa nhận thực tế rằng họ đang không đuổi kịp tốc độ của sự đổi mới mà mình góp phần tạo ra./.

Microsoft cam kết đầu tư mạnh vào điện toán đám mây và AI tại Anh Microsoft sẽ đầu tư 30 tỷ USD vào nước Anh trong bốn năm, trong đó tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và Trí tuệ Nhân tạo, bao gồm cả việc thiết kế siêu máy tính lớn nhất của quốc gia này.