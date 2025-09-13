Đời sống

Áo tổ chức giải vô địch thế giới đầu tiên dành cho lái tàu điện

Các thí sinh trải qua tám thử thách kiểm tra khả năng điều khiển "những phương tiện nặng 30-42 tấn" với độ chính xác cao, bao gồm cả kỹ năng phanh và tăng tốc, tại Thủ đô Vienna của Áo.

Hoàng Châu
Một ga nổi trên mặt đất của hệ thống tàu điện ngầm London (Anh). (Ảnh minh họa: Hữu Tiến/TTXVN)
Một ga nổi trên mặt đất của hệ thống tàu điện ngầm London (Anh). (Ảnh minh họa: Hữu Tiến/TTXVN)

Ngày 13/9, Thủ đô Vienna (Áo) đã trở thành tâm điểm với một sự kiện đặc biệt: Giải vô địch thế giới dành cho lái tàu điện lần đầu tiên, quy tụ 25 đội thi đến từ nhiều quốc gia.

Người hâm mộ tập trung trước tòa thị chính mang phong cách tân Gothic để theo dõi các đội đến từ những thành phố như Rio de Janeiro (Brazil), Hong Kong (Trung Quốc) hay San Diego (Mỹ) thể hiện kỹ năng điều khiển tàu điện.

Ông Elias Natmessnig thuộc công ty vận tải công cộng Vienna, đơn vị tổ chức, cho biết: “Hôm nay chúng tôi kỷ niệm 160 năm tàu điện hoạt động tại Vienna. Nhân dịp này, chúng tôi quyết định tổ chức Giải vô địch thế giới thay vì chỉ Giải vô địch châu Âu và mời các đội từ khắp các châu lục đến tham dự.”

Các thí sinh trải qua tám thử thách kiểm tra khả năng điều khiển những phương tiện nặng 30-42 tấn với độ chính xác cao, bao gồm cả kỹ năng phanh và tăng tốc. Trong đó, các phần thi “tram bowling” - dùng tàu đẩy một quả bóng khổng lồ để hạ những chiếc cọc hơi - và “tram curling” - dùng tàu đẩy xe đạp nhỏ sao cho dừng đúng vị trí - được khán giả đặc biệt yêu thích.

Một số đội thi tiết lộ phần "tram curling" có thể là phần khó khăn nhất do cần đến khả năng căn chỉnh với độ chính xác cực cao.

Anh Richard Gerebenics, 33 tuổi, một khán giả đến từ Budapest, thể hiện sự hào hứng khi giải đấu quốc tế có đội Hungary tham gia.

Còn du khách Andrey Georgiev từ Sofia (Bulgaria) cho rằng đây là một dịp thú vị khi mọi người có thể cùng nhau tôn vinh những điều bình dị và quen thuộc hằng ngày như tàu điện.

Trước đó một ngày, các tay lái làm quen với hệ thống điều khiển tàu điện Vienna. Tâm điểm chú ý của khán giả là đội Hungary - đương kim vô địch châu Âu, đã đoạt ngôi vô địch lần thứ 3 hồi năm ngoái.

Ban Tổ chức dự kiến giải đấu sẽ thu hút khoảng 50.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới, với toàn bộ sự kiện được phát trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)
