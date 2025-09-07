Bồ Đào Nha công bố báo cáo đầu tiên về tai nạn tàu điện leo núi

Ngày 6/9, Bồ Đào Nha đã công bố báo cáo điều tra đầu tiên về vụ tai nạn tàu điện leo núi Elevador da Gloria nổi tiếng ở Lisbon, cho thấy nguyên nhân thảm kịch là do đứt cáp nối giữa 2 toa tàu.



Văn phòng Phòng ngừa và Điều tra Tai nạn Hàng không và Đường sắt (GPIAAF) cho biết cáp bị đứt tại điểm cố định nằm khuất trong toa số 1.

Trước đó, lỗi này không được phát hiện trong cuộc kiểm tra định kỳ bằng mắt thường và kết quả quả, dù lái tàu đã sử dụng cả phanh khí nén và phanh tay, song tàu vẫn không thể giảm tốc độ và dừng lại, tiếp tục lao xuống dốc với tốc độ lớn.

Cũng theo báo cáo, sợi cáp bị đứt được nhà thầu bên ngoài lắp cách đây chưa đầy một năm và vẫn trong thời hạn sử dụng.



Quá trình tái hiện hiện trường cho thấy toa số 2 đã chạy giật lùi với tốc độ khoảng 60 km/h trước khi bị trật bánh và lao vào một tòa nhà. Dự kiến, báo cáo sơ bộ sẽ được công bố trong 45 ngày và báo cáo cuối cùng sẽ được công bố trong khoảng một năm.



Tàu điện Elevador da Gloria bị tai nạn hôm 3/9 vừa qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Tàu có 2 toa, mỗi toa chở khoảng 40 người và được gắn vào hai đầu đối diện của một sợi cáp kéo, với lực kéo do động cơ điện của các toa tạo ra để đối trọng lẫn nhau.

Đây là tuyến tàu điện rất nổi tiếng vì nối khu trung tâm của thủ đô Lisbon với khu Bairro Alto vốn có cuộc sống sôi động về đêm.



Theo chính quyền thành phố, tuyến tàu này chở khoảng 3 triệu lượt hành khách mỗi năm và được kiểm tra độc lập 4 năm/lần.



Tai nạn xảy ra trong bối cảnh Bồ Đào Nha, đặc biệt là thủ đô Lisbon, đang chứng kiến sự bùng nổ du lịch với lượng khách lớn đổ về trung tâm thành phố trong những tháng Hè./.

Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang sau vụ tai nạn tàu điện khiến 17 người tử vong Tàu điện chuyên chở du khách và người dân lên xuống một con dốc hẹp ở trung tâm Lisbon, đã bị trật bánh khỏi đường ray sau khi lao xuống dốc, mất kiểm soát đâm vào một tòa nhà.