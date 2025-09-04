Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang sau vụ tai nạn tàu điện khiến 17 người tử vong

Ngày 4/9, những lá quốc kỳ Bồ Đào Nha đã được treo rủ tại Lisbon sau khi ít nhất 17 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ tai nạn tàu điện leo dốc trên đồi, vốn là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.

Giới chức Bồ Đào Nha đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó một ngày, tàu điện Elevador da Gloria, chuyên chở du khách và người dân lên xuống một con dốc hẹp ở trung tâm Lisbon, đã bị trật bánh khỏi đường ray sau khi lao xuống dốc, mất kiểm soát đâm vào một tòa nhà.

Tàu có hai toa, mỗi toa chở khoảng 40 người, được gắn vào hai đầu đối diện của một sợi cáp kéo, với lực kéo do động cơ điện của các toa tạo ra để đối trọng lẫn nhau. Có khả năng sợi cáp đã bị đứt khi tàu đang đi xuống dốc dài 265 mét, khiến tàu mất phanh và đã trật bánh khi vào khúc cua.

Tuyến tàu này nối khu trung tâm Lisbon với khu Bairro Alto, nổi tiếng với cuộc sống sôi động về đêm.

Theo chính quyền thành phố, tuyến tàu chở khoảng 3 triệu lượt hành khách mỗi năm. Hiện chính quyền chưa công bố danh tính hay quốc tịch của các nạn nhân, nhưng cho biết có một số người nước ngoài trong những nạn nhân thiệt mạng.

Cũng trong ngày 4/9, giới chức Bồ Đào Nha đã đình chỉ hoạt động 3 tuyến tàu điện leo dốc khác của Lisbon để kiểm tra an toàn.

Trong thập kỷ qua, Bồ Đào Nha, đặc biệt là thủ đô Lisbon, đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch, với lượng khách đổ về trung tâm thành phố đông đúc trong những tháng Hè./.

