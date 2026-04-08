Hạ thủy tàu dịch vụ điện gió ngoài khơi hiện đại do người Việt đóng mới

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đóng tàu Hạ Long (đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy-SBIC) vừa tổ chức lễ hạ thủy thành công tàu dịch vụ điện gió ngoài khơi CSOV 9020 vào tối nay (ngày 8/4).

Đây là chiếc tàu dịch vụ điện gió thứ 6 được doanh nghiệp hạ thủy và là sản phẩm đầu tiên đóng cho chủ tàu Purus - đối tác hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo đó, tàu CSOV 9020-YN552211 là tàu dịch vụ chuyên dụng hiện đại, phục vụ thi công, vận hành và bảo dưỡng các trang trại điện gió ngoài khơi. Tàu có chiều dài 88m; rộng 19,7m; chiều cao mạn 8,2m và mớn nước thiết kế 5,4m; tốc độ tối đa 12,5 hải lý/giờ; có tổng cộng 90 cabin (gồm 60 cabin đơn và 30 cabin đôi), đáp ứng sức chứa 120 người.

Tàu được trang bị hệ thống định vị động cho phép duy trì vị trí chính xác trong điều kiện thời tiết phức tạp, đảm bảo an toàn và độ tin cậy cao khi vận hành ngoài khơi. Hệ thống động lực gồm 4 chân vịt điện thủy lực có khả năng quay 360 độ, tích hợp đồng bộ giữa cơ khí, điện và tự động hóa. Ngoài ra, tàu còn được lắp đặt tháp Tower và hệ thống thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công điện gió, với yêu cầu cao về độ ổn định, an toàn và độ chính xác trong chế tạo và vận hành.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Hạ Long cho biết hiện doanh nghiệp đang huy động khoảng 2.400 nhân lực, tập trung thi công 19 hợp đồng đóng mới tàu, phần lớn là các sản phẩm giá trị cao phục vụ xuất khẩu.

“Các hợp đồng quy mô lớn này không chỉ khẳng định năng lực của ngành đóng tàu Việt Nam mà còn góp phần đảm bảo việc làm ổn định đến năm 2030 cho khoảng 1.000 lao động trực tiếp và 1.400 lao động thầu phụ,” ông Mạnh nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đánh giá tàu CSOV 9020 là dòng tàu phục vụ công trình ngoài khơi, gắn với lĩnh vực điện gió, một lĩnh vực mới, khó và đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao trong cả quá trình thi công và khai thác.

Trong bối cảnh Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ tại COP26 về giảm phát thải và phát triển bền vững, ông Hà cho rằng những con tàu này không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là sự đóng góp rất cụ thể của ngành đóng tàu vào quá trình chuyển đổi xanh của đất nước.

“Con tàu hôm nay là chiếc thứ 6 trong tổng số 14 tàu CSOV mà Công ty đóng tàu Hạ Long đang triển khai thi công. Nếu mỗi con tàu là một sự nỗ lực thì một series tàu chính là năng lực tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng đồng đều, làm chủ công nghệ theo chuỗi. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động của SBIC từng bước làm chủ những công nghệ đóng tàu hiện đại và tiên tiến của thế giới đúng như Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia,” Tổng Giám đốc SBIC khẳng định.

Tàu CSOV 9020 là dòng tàu phục vụ công trình ngoài khơi, gắn với lĩnh vực điện gió, một lĩnh vực mới, khó và đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao trong cả quá trình thi công và khai thác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bày tỏ sự cảm ơn tới Tập đoàn Damen - đối tác giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu; cơ quan đăng kiểm DNV; đội ngũ giám sát, các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động đã trực tiếp tham gia thi công con tàu, ông Hà yêu cầu ngay sau khi hạ thủy, Công ty Đóng tàu Hạ Long cần tập trung toàn bộ nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục còn lại, phối hợp chặt chẽ với chủ tàu tổ chức chạy thử và bàn giao đúng tiến độ cam kết.

“Việc chủ tàu Purus - một đối tác chuyên nghiệp, có tầm nhìn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo lựa chọn Công ty Đóng tàu Hạ Long là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để SBIC tiếp tục nỗ lực, đảm bảo chất lượng và tiến độ không chỉ cho dự án này mà còn cho toàn bộ các chương trình đóng tàu của Tổng công ty,” ông Hà nhấn mạnh./.

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

