Robot AI ngày càng phổ biến trong chăm sóc người cao tuổi tại Hàn Quốc

Làn sóng đầu tư robot AI tại Hàn Quốc đang bùng nổ với dự báo thị trường có thể đạt gần 170 triệu USD vào năm 2027, hứa hẹn thay đổi cách người cao tuổi sống và tương tác trong xã hội.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Robot AI ngày càng phổ biến trong chăm sóc người cao tuổi tại Hàn Quốc

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

