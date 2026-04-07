Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chủ đề Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân theo chuẩn mực quốc tế.

Năm 2026, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 lần đầu tiên được Bộ Y tế phát động với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh."

Ý nghĩa của chủ đề thể hiện định hướng chuyển từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; qua đó tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân một cách toàn diện, liên tục theo vòng đời, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW; thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện và hưởng ứng chủ đề Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2026 của Tổ chức Y tế Thế giới: “Global Action for Universal Health Coverage” (Hành động toàn cầu vì bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân), hướng tới mục tiêu mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, công bằng và bền vững./.