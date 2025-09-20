Xe giường nằm bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên Quốc lộ 18

Khoảng 14 giờ 28 phút ngày 20/9, xe ôtô khách giường nằm, biển kiểm soát 36H-1001.XX bất ngờ bốc cháy, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 18, hướng đi từ tỉnh Bắc Ninh đến sân bay Nội Bài (đoạn qua phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh).

May mắn 8 hành khách và lái xe đã kịp thời thoát khỏi xe an toàn.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời điều 2 xe chữa cháy, 12 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an phường Võ Cường, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông.

Đến 14 giờ 59 phút, đám cháy được dập tắt.

Các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc./.

TP Hồ Chí Minh: Ôtô đột nhiên bốc cháy và nhanh chóng bị thiêu rụi hoàn toàn Tại hiện trường, vụ cháy gây khói đen bốc lên ngùn ngụt, làm một số lái xe lưu thông qua khu vực rất lo sợ. Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.