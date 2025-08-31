TP Hồ Chí Minh: Ôtô đột nhiên bốc cháy và nhanh chóng bị thiêu rụi hoàn toàn

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 31/8, một ôtô loại 16 chỗ đang lưu thông thì đột nhiên bốc cháy ở khu vực gần cổng chào Bà Rịa (phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh), rất may không có thiệt hại về người.

Vào thời gian trên, xe ôtô trên đang lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ phường Phú Mỹ đi phường Vũng Tàu thì bỗng dưng bốc cháy.

Phát hiện ra cháy, lái xe đã kịp đánh lái dừng sát vào lề đường bên phải, mọi người trên xe đã kịp thoát ra.

Tại hiện trường, vụ cháy gây khói đen bốc lên ngùn ngụt, làm một số lái xe lưu thông qua khu vực rất lo sợ.

Người dân đã khẩn trương trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra quá nhanh, nên dù lực lượng chữa cháy dập tắt được đám cháy, xe ôtô đã cháy rụi hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.