Cà Mau: Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, ôtô và xe máy cháy rụi

Sáng 7/7, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua ấp Đông Hưng, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Công an xã Hưng Mỹ, khoảng 8 giờ 30 phút, xe ôtô tải biển kiểm soát 69C-081.12 do tài xế N.M.N (sinh năm 1993, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) điều khiển, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A (theo hướng từ xã Cái Nước về Cà Mau), khi đến đoạn xã Hưng Mỹ đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 85F1-349.62 do ông Ng.V.G (61 tuổi) điều khiển, chở theo bà L.T.T (73 tuổi) cùng ngụ khóm 4, phường Tân Thành.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy đi ngược chiều và trước đó đã va chạm với một phương tiện khác dẫn đến bị ngã sang lề trái, đúng hướng đi của xe ôtô tải.

Cú va chạm mạnh khiến ông Ng.V.G và bà L.T.T tử vong tại chỗ. Cả xe ôtô tải và xe máy đều bốc cháy, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng xã Hưng Mỹ đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, trang thiết bị chữa cháy khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, bảo vệ hiện trường và phối hợp xử lý vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

