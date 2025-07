Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra tai nạn, 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng

Trong hai ngày 5-6/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa các xe tải và xe container khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng; 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ sáng ngày 6/7, trên tuyến tránh lũ Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Tây (xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị), xe container và xe tải chạy ngược chiều bất ngờ đối đầu trực diện rồi bốc cháy dữ dội.

Hậu quả vụ va chạm làm 1 người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để triển khai dập lửa, đến 3 giờ 30 phút đám cháy đã được khống chế.

Tại hiện trường, cả xe container và xe tải đều bị cháy và hư hỏng nặng phần đầu xe, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 5/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua xã Hiếu Giang, xe ôtô tải biển kiểm soát 37H-048.48 do tài xế Hồ Diên Lĩnh (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc đã xảy ra va chạm với ôtô mang biển kiểm soát 75C-079.04 do tài xế Phan Thanh Bình (sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, ách tắc giao thông cục bộ, rất may không có thiệt hại về người.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ lực lượng chức năng cứu hộ 2 phương tiện./.

