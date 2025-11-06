Toàn quốc xảy ra 209 vụ cháy, làm 13 người thiệt mạng trong tháng 10

Theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong tháng 10 vừa qua, toàn quốc xảy ra 209 vụ cháy làm 13 người chết, 7 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính 49,56 tỷ đồng và 1,3ha rừng.

Trên cả nước cũng xảy ra 3 vụ nổ làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 902 lượt phương tiện và 5.457 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức chữa cháy 176/212 vụ cháy, nổ.

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, cứu được 16 người trong các vụ cháy, di chuyển và cứu được tài sản trị giá hơn 5,5 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng điều động 839 lượt phương tiện và 5.282 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện cứu nạn cứu hộ 190 vụ, cứu được 489 người, tìm được 105 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Trong số 209 vụ cháy trong tháng 10, lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt được 36 vụ.

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ cháy trong tháng 10 giảm 73 vụ, số người chết tăng 9 người, số người bị thương giảm 1 người, thiệt hại về tài sản giảm 27,51 tỷ đồng.

Trong khi đó, số vụ nổ tăng 3 vụ, số người chết tăng 1 người, số người bị thương tăng 3 người so với tháng 10/2024.

Hiện trường hoang tàn sau vụ cháy xưởng sản xuất nhựa ở xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Cũng theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tỷ lệ cháy vẫn tập trung cao nhất tại loại hình nhà dân với 72 vụ, chiếm 34,4%; 27 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 12,9%); 24 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 11,5%); 9 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 4,3%); 4 vụ cháy rừng (chiếm 1,9%); còn lại các loại hình cơ sở khác.

Trong tháng xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, như vụ cháy nhà dân ngày 11/10 tại số 9 hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội làm 5 người thiệt mạng; vụ cháy xưởng sản xuất gỗ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phong Thủy tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/10 làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 30,2 tỷ đồng.

Trong số 119/212 vụ cháy đã làm rõ nguyên nhân thì có 100 vụ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện; 9 vụ do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; còn lại là do các nguyên nhân khác.

Vụ cháy tại chợ Bình Hàng Tây, tỉnh Đồng Tháp rạng sáng 12/10. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Để kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, trong tháng 11 này, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức ứng phó, xử lý, khắc phục các tình huống thiên tai, lũ lụt và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn, cơ sở trong mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông qua mã QR Code với các nội dung khuyến cáo về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn được niêm yết tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng tiếp tục xây dựng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” để phát huy hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Công an các địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ) tiếp tục duy trì triển khai có hiệu quả Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng thời nhân rộng tại công an các địa phương khác trên cả nước./.

Khuyến cáo biện pháp phòng, chống cháy nổ Đối với hộ gia đình‎ - Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm, đảm bảo công suất truyền tải của dây dẫn không để quá tải gây cháy. - Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện. Khi sử dụng các thiết bị như bàn là, ấm điện, bếp điện, bếp từ… phải có người trông. - Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. - Không sạc pin, ắc quy, xe điện, các thiết bị điện tử qua đêm hoặc không trong tầm kiểm soát. - Phòng ngừa sự cố xảy ra nhất là với các địa điểm có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật, chủ động các biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp…‎ ‎ Đối với cơ quan, doanh nghiệp‎ - Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc nhân viên, người lao động thực hiện nội quy bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; chủ động công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.‎ - Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất.‎ - Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. - Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống giả định phù hợp với hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.