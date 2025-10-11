Vụ cháy ở phố Kim Hoa: Xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu

Ngày 11/10, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám Phan Thế Long thông tin, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại địa chỉ số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng, lực lượng tại chỗ của phường nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa.

Đến 6 giờ 15 phút đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các nhà liền kề.

Ngôi nhà bị hỏa hoạn có diện tích khoảng 40m2, quy mô 4 tầng, là nhà ở thuần túy, không kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 5 người trong cùng một gia đình, gồm: ông Nghiêm Đức Long (sinh năm 1952); bà Hoàng Thị Hào (sinh năm 1956) - vợ ông Long; anh Nghiêm Hoàng Minh (sinh năm 1982) - con trai ông Long; chị Đồng Thị Sang (sinh năm 1988) - vợ anh Minh; cháu Nghiêm Minh V. (sinh năm 2019) - con trai anh Minh.

Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh hiện trường, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên.

Thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, nhiều khả năng các nạn nhân đang ngủ say nên bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài, dù trong nhà có nhiều lối thoát hiểm.

Ngay sau khi nhận thông tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân quận, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã có mặt chỉ đạo công tác khắc phục, điều tra và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đại diện các Sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và phối hợp thực hiện công tác tổ chức tang lễ, hỗ trợ chính sách, đảm bảo an sinh.

Đến chiều 11/10, tổng kinh phí hỗ trợ gia đình các nạn nhân đã lên tới 262 triệu đồng, bao gồm 125 triệu đồng theo chế độ mai táng phí (25 triệu đồng/người) theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP; 25 triệu đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; 95 triệu đồng từ Đảng ủy, chính quyền phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám; 17 triệu đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, khu dân cư và tổ dân phố

Theo Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, công tác phòng cháy chữa cháy ở phường đã được triển khai thường xuyên và quyết liệt.

Căn nhà số 9, nơi xảy ra hỏa hoạn, đã được tuyên truyền, tập huấn và ký cam kết về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, lối thoát hiểm, theo quy định tại Nghị định 105/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra vào sáng sớm, là thời điểm các thành viên trong nhà đang ngủ nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, đặc biệt là nhà ống, nhà trong ngõ nhỏ, có nguy cơ cháy nổ cao./.

