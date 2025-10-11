Hà Nội: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy ở phố Kim Hoa

Sáng 11/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội) khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong,

Tại buổi thăm hỏi, bà Nguyễn Lan Hương đã trao số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ thành phố (mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng), bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình, mong người thân các nạn nhân sớm vượt qua đau thương để tổ chức hậu sự chu đáo.

Bà cũng đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, tích cực hỗ trợ gia đình trong việc lo hậu sự và ổn định đời sống.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông giao Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với chính quyền phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Các sở, ngành (Y tế, Giáo dục và Đào tạo) và Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu cùng các cơ quan liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân; đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực sau vụ cháy, rà soát điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư.

Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu quy hoạch lại hệ thống ngõ ngách đảm bảo lối thoát hiểm thông thoáng; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ; tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân theo phương châm "4 tại chỗ."

Như phóng viên TTXVN đã đưa vào khoảng 5 giờ 33 phút ngày 11/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Ngôi nhà xảy ra cháy có kết cấu 4 tầng, 1 tum, diện tích sàn khoảng 25m2, nằm sâu trong ngõ hẹp, cách đường lớn khoảng 300m.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động hơn 30 cán bộ chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy được khống chế lúc 6 giờ và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày.

Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Theo người dân tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong ngôi nhà.

Người dân đã cố gắng phá cửa, dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát mạnh từ tầng 1, lại trong khu vực ngõ hẹp, việc tiếp cận cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng Đại tá Phạm Trung Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định./.

