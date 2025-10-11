Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy khiến 5 người tử vong

Sáng 11/10, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong tại ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám).

Sau khi nghe Công an thành phố Hà Nội và phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám báo cáo về vụ cháy, để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc nêu trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần với gia đình người bị nạn theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ," đồng thời ông yêu cầu nghiên cứu các giải pháp quy hoạch các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Theo Công an thành phố Hà Nội, vụ cháy đã khiến 5 nạn nhân, gồm N.Đ.L, sinh năm 1952; H.T.H, sinh năm 1956; N.H.M, sinh năm 1982; Đ.T.S, sinh năm 1988; N.M.V, sinh năm 2019, tử vong.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2. Cùng với đó, ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

