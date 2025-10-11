Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trong ngõ ở phố Kim Hoa, 5 người tử vong

Khoảng hơn 5 giờ sáng 11/10/2025, tại Hà Nội đã xảy ra đám cháy nhà dân tại hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

Đây là ngôi nhà bốn tầng một tum nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa, địa hình ngõ hẹp nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Lửa bốc cao, nhà được xây kiểu nhà ống, mặt tiền rào kín sắt từ trên xuống dưới nên người bên trong không thể thoát ra.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm cháy trong nhà có vợ chồng trung tuổi, vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của chủ nhà, người dân xung quanh đã hợp sức phá hai lớp cửa, dùng nhiều bình chữa cháy mini; chung cư bên cạnh dẫn vòi xịt ra phun nước nhưng không ngăn được lửa.

Cửa sắt, cửa kính tầng một đều khóa trái, người trong trong nhà không tự thoát ra ngoài được.

Tại tầng một có một xe điện, hai xe máy xăng nên khói lửa bốc rất mạnh, lửa phóng ra cả bên ngoài, khiến công tác cứu hộ hết sức khó khăn./.

Hà Nội: Cháy lớn tại nhà dân khiến 5 người thiệt mạng Khoảng 5h ngày 11/10/2025, xảy ra đám cháy nhà dân tại hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, Hà Nội khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng.