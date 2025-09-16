Cháy nhà xưởng gần khu dân cư và trường mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trưa 16/9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu nhà xưởng trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, nhanh chóng lan rộng và có nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ sở liền kề.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty đã sử dụng phương tiện để dập lửa nhưng không thành công.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động hàng chục phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng, nỗ lực khống chế đám cháy, ngăn không để lan sang các nhà xưởng, công trình xung quanh.

Được biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm trong khu dân cư, gần một chung cư cao tầng và một trường mầm non.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác dập lửa, xử lý hiện trường và thống kê thiệt hại./.

Hà Nội: Gia đình 4 người tử vong trong vụ cháy nhà dân tại Thường Tín Vụ cháy nhà tại Thường Tín sáng 16/9 khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, theo đó, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con.