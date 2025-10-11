Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà dân lúc rạng sáng làm 5 người thiệt mạng

Công an Thành phố Hà Nội vừa có thông tin về vụ cháy gây thiệt mạng 5 người tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Vụ cháy được xác định khởi phát vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11/10. Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ nhà 5 tầng gồm 4 tầng ở và 1 tầng tum. Diện tích ngôi nhà khoảng 25m2, mặt tiền nhỏ hẹp, nằm trong ngõ sâu cách đường chính khoảng 300m.

Người dân sau khi phát hiện đã hô hoán, báo động và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thể khống chế cháy. Đám cháy cũng gây ra nhiều khí độc và khiến công tác phòng cháy chữa cháy thêm khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ cảnh sát đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Đến khoảng 6 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế và không cháy lan sang các khu vực xung quanh; 6 giờ 15, đám cháy được cơ bản dập tắt.

Lực lượng cán bộ phòng cháy chữa cháy đã phát hiện 5 nạn nhân là N.Đ.L sinh năm 1952, H.T.H sinh năm 1956, N.H.M sinh năm 1982, Đ.T.S sinh năm 1988 và N.M.V sinh năm 2019 đều đã tử vong, được bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Cảnh sát Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố) và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo.