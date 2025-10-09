Mỹ bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cháy nghiêm trọng tại khu thượng lưu

Ngày 8/10, giới chức liên bang Mỹ cho biết đối tượng Jonathan Rinderknecht, 29 tuổi, đã bị bắt giữ tại bang Florida với cáo buộc cố ý gây ra vụ hỏa hoạn thảm khốc tại Los Angeles hồi tháng 1.

Đám cháy đã thiêu rụi Pacific Palisades - khu dân cư giàu có bậc nhất Los Angeles và phần lớn Malibu, cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Jonathan Rinderknecht bị tình nghi đã châm ngòi vụ cháy Pacific Palisades ngay sau thời khắc Giao thừa đón năm 2025 một vài phút.

Lửa bùng phát từ một cung đường leo núi nổi tiếng nằm trên cao tại khu vực sinh sống của nhiều người nổi tiếng và giới thượng lưu.

Lực lượng cứu hỏa thoạt đầu đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, do tàn lửa vẫn âm ỉ trong hệ thống rễ cây của khu vực, kết hợp cùng gió thổi mạnh, khiến đám cháy bùng phát trở lại 1 tuần sau đó. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, nhấn chìm khu thượng lưu Pacific Palisades trong biển lửa.

Điều tra cho thấy trước khi phóng hỏa vài phút, Rinderknecht làm tài xế Uber đã thả khách xuống. Rinderknecht hiện đối mặt với cáo buộc thực hiện hành vi liều lĩnh dẫn đến một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất tại Los Angeles, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại khu vực Pacific Palisades. Hiện cơ quan điều tra chưa thể xác định động cơ gây án của đối tượng.

Theo ông Kenny Cooper, đại diện Cục Quản lý rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ (ATF), việc xác định động cơ gây án cần thêm thời gian và bằng chứng xác thực, không thể dựa trên suy đoán ban đầu./.

Cháy viện dưỡng lão ở Mỹ: Giới chức xác nhận chín người thiệt mạng Nhà chức trách xác nhận ít nhất chín người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ cháy tại cơ sở dưỡng lão Gabriel House ở thành phố Fall River tối 13/7 (giờ địa phương).