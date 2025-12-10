"Không có cơ sở khoa học công nhận bác sỹ chuyên khoa tương đương thạc sỹ"

“Việc công nhận tương đương giữa văn bằng bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa với bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ hiện không có cơ sở khoa học và không có tiền lệ quốc tế,” đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại nghị trường sáng nay, 10/12, khi thừa ủy quyền của Chính phủ trình bày giải trình về dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi trước khi Quốc hội bấm nút thông qua.

Phân định rõ giữa đào tạo học vị và đào tạo thực hành

Trước đó, trong các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường về dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Giáo dục đại học sửa đổi, một số đại biểu kiến nghị đào tạo chuyên sâu sau đại học cấp văn bằng bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, II của Bộ Y tế và liên thông giữa bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa với bằng tiến sỹ, thạc sỹ.

“Chính phủ nhận định rằng đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe là quá trình khó khăn, phức tạp và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Đội ngũ bác sỹ chuyên khoa và bác sỹ nội trú là những người có năng lực giỏi, đóng góp lớn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng được tôn vinh và có đãi ngộ tương xứng. Tuy nhiên, việc công nhận tương đương giữa văn bằng bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa với bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ hiện không có cơ sở khoa học và không có tiền lệ quốc tế,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tiễn tại các quốc gia cho thấy hệ thống giáo dục đều phân định rõ giữa đào tạo học vị (thạc sỹ, tiến sỹ) và đào tạo thực hành đặc thù. Các học vị thạc sỹ, tiến sỹ thuộc hệ thống đào tạo học thuật với chương trình, chuẩn đầu ra và quy định riêng; trong khi chương trình bác sỹ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II được là đào tạo thực hành chuyên sâu, mang tính đặc thù của ngành y nhưng không thuộc hệ thống học vị sau đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định bác sỹ chuyên khoa, bác sỹ nội trú là đào tạo thực hành chuyên môn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngành y hiện vẫn đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và thực hiện bổ nhiệm các chức danh học thuật như phó giáo sư, giáo sư theo đúng quy định chung hiện hành. Vì vậy, kiến nghị của một số đại biểu Quốc hội về việc công nhận tương đương giữa văn bằng chuyên khoa và văn bằng học thuật chưa đủ căn cứ thuyết phục để đưa vào Luật Giáo dục đại học.

Đã có cơ chế liên thông

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay hiện các văn bằng bác sỹ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II là văn bằng đào tạo hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, được điều chỉnh bởi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan, không phải văn bằng học thuật trong hệ thống giáo dục đại học. Hiện chưa có nghiên cứu toàn diện về khả năng tích hợp hệ thống văn bằng chuyên khoa với văn bằng học thuật nên chưa đủ cơ sở để điều chỉnh trong luật.

Để tránh gây xáo trộn, đồng thời bảo đảm các văn bằng bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa có vị trí phù hợp, dự thảo Luật Giáo dục đại học đã bổ sung: điểm đ, khoản 2, Điều 8: “Chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.”

Điểm bổ sung này nhằm tăng cường trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước đối với đào tạo sau đại học chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Y tế trong đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ thuộc lĩnh vực sức khỏe nhằm tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo.

Bộ trưởng cho biết đề xuất bổ sung và thực hiện quy trình công nhận, chuyển đổi, liên thông giữa văn bằng nội trú, văn bằng chuyên khoa với các trình độ của giáo dục đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) thực tế đã có cơ chế thực hiện theo quy định hiện hành. Các cơ sở giáo dục đại học có quyền tự chủ trong việc xem xét, công nhận tín chỉ, học phần tích lũy được theo hồ sơ đào tạo thực tế của người học; quy định về chuẩn chương trình đào tạo, bảo đảm các trường đánh giá độc lập lượng kiến thức lý thuyết-thực hành để quyết định mức độ công nhận và khối lượng học tập phải bổ sung.

“Như vậy, việc có được liên thông hay không, được công nhận tín chỉ, học phần tùy thuộc vào đánh giá chuyên môn của từng cơ sở giáo dục đại học đối với chương trình đào tạo bác sỹ nội trú và chuyên khoa. Cơ chế liên thông và công nhận giữa văn bằng chuyên khoa và văn bằng giáo dục đại học đã được pháp luật hiện hành cho phép, vận hành thông qua tự chủ của cơ sở đào tạo và quy định đào tạo chuyên sâu sau đại học của Bộ Y tế,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói./.

