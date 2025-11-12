Multimedia

Infographics

Khởi công một số dự án quan trọng quốc gia từ đầu năm 2026

Bộ Chính trị yêu cầu khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn từ đầu năm 2026.

info-khoi-cong.jpg

Tại Kết luận số 203-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 4/11/2025 về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (Trung tâm tài chính quốc tế; Sàn giao dịch tài sản số; Sàn giao dịch vàng,...); khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Chính trị #dự án quan trọng quốc gia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Sáng 10/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.