Khởi công một số dự án quan trọng quốc gia từ đầu năm 2026

Tại Kết luận số 203-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 4/11/2025 về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (Trung tâm tài chính quốc tế; Sàn giao dịch tài sản số; Sàn giao dịch vàng,...); khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)