Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 1444/TTg-CN về việc triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Thông báo số 3594/TB-VPQH ngày 30/9/2025 của Văn phòng Quốc hội về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội đối với các dự án quan trọng quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Về tiến độ triển khai các dự án, các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ) quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân, vật lực, tổ chức thi công "3 ca/4 kíp" tại các dự án quan trọng quốc gia: (1) Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; (2) Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; (3) Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội; (4) Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; (5) Cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành; (6) Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1; (7) Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1; (8) Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; (9) Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu rút ngắn tiến độ để sớm hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công công trình; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ thi công công trình cũng như tính đồng bộ, kết nối giữa các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khi đưa công trình vào khai thác để phát huy công suất thiết kế, tránh lãng phí.

Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, quản lý vốn nhà nước trong dự án PPP

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đồng Nai tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, quản lý vốn nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nhà nước đã bố trí, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của dự án.

Thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đối với các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua hiện còn vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc còn lại về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công các dự án đáp ứng tiến độ triển khai thi công và hoàn thành các dự án theo các Nghị quyết của Quốc hội; các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo các tập đoàn, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao đầy đủ mặt bằng thi công dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ đầu tư các dự án hiện còn khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng thông thường như: Đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội; cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, khẩn trương làm việc với các địa phương có mỏ vật liệu để có kế hoạch nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có mỏ vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các dự án quan trọng quốc gia còn khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng thông thường nêu trên thực hiện rà soát, nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án theo Nghị quyết số 66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản 2024 để cung ứng cho các dự án; nghiên cứu nâng công suất khai thác cát cho phù hợp tiến độ thực hiện các dự án, trong đó lưu ý tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Khẩn trương triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và xây dựng các trạm dừng nghỉ tại các dự án đường cao tốc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu sửa đổi các quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo Nghị quyết số 66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ để thực hiện đồng bộ, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trong thời gian tới; chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án quan trọng quốc gia không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Trạm thu phí 04 trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Về việc triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và xây dựng các trạm dừng nghỉ tại các dự án đường cao tốc để bảo đảm điều kiện vận hành, khai thác các dự án an toàn, đồng bộ, hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và xây dựng các trạm dừng nghỉ thuộc các Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2026; khẩn trương triển khai đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và xây dựng các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đường cao tốc do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản; phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và các trạm dừng nghỉ tại các dự án đường cao tốc do các địa phương là cơ quan chủ quản.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đường cao tốc do đơn vị mình là cơ quan chủ quản, bảo đảm hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác cùng các hạng mục công trình chính khác thuộc dự án./.

