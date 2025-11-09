"Sớm tháo gỡ khó khăn, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm"

Ngày 9/11, tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác của Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, vận hành chính quyền địa phương và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Đắk Lắk trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính; biểu dương tinh thần khẩn trương của tỉnh trong phòng chống bão số 13.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa bão gây ra, huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả và đề xuất Trung ương hỗ trợ thêm nguồn lực để sớm ổn định đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Vừa qua, việc hợp nhất tỉnh Phú Yên với tỉnh Đắk Lắk đã mở rộng không gian phát triển mới cùng nhiều tiềm năng, lợi thế. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cần tập trung và quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh thực hiện bổ sung điều chỉnh quy hoạch sau hợp nhất theo hướng làm nổi bật lợi thế cạnh tranh, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là thực hiện tốt quy hoạch giao thông; khu du lịch dịch vụ; khu kinh tế; khu công nghiệp... tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Đối với công tác đầu tư công, tỉnh cần sớm tháo gỡ các khó khăn, tập trung hoàn thành kế hoạch của các công trình trọng điểm, công trình có động lực lớn nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh cần thành lập các tổ công tác xuống trực tiếp công trình để giải quyết khó khăn cho dự án. Các chủ đầu tư cần kiên quyết làm việc với nhà thầu, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nhất là kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại tỉnh.

Tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững; quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu chính quyền các cấp, sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Các bên liên quan quyết liệt triển khai giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đặt ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái thông tin, sau hơn 4 tháng vận hành bộ máy mới, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, một số chỉ tiêu vượt kịch bản đề ra, đặc biệt là xuất khẩu đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm. Tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2025 ước đạt 7,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 15.535 tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2025, tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 45,5% kế hoạch.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và giảm nghèo được triển khai toàn diện, hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật. Dự kiến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,08%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 10%.../.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi người dân vùng bị bão lũ tại Đắk Lắk Đến thăm một số trường học trên địa bàn xã Xuân Cảnh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên thầy cô và học sinh nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định để sớm đón học sinh đi học trở lại.