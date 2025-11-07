Nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững

Trong nhiệm kỳ mới 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2030 đạt 153 triệu đồng/người trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2026-2030 đạt trên 620.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% trong GRDP theo giá hiện hành; tổng giá trị xuất khẩu trong 5 năm 2026-2030 đạt trên 13.000 triệu USD, bình quân tăng 5-6%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 5 năm 2026-2030 đạt 1.240.000 tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 10%/năm; tổng khách du lịch đến tỉnh trong 5 năm 2026-2030 đạt 43 triệu lượt khách, bình quân tăng 10,97%/năm; tổng doanh thu du lịch trong 5 năm 2026-2030 đạt 97.150 tỷ đồng, bình quân tăng 14,5%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể thu tiền sử dụng đất) bình quân tăng từ 11%/năm trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm 2026-2030 đạt khoảng 15.500 doanh nghiệp, bình quân tăng 13%/năm; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.../.
Tin cùng chuyên mục
Tôn vinh giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm
Ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20.
Nâng cao tính ổn định và phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch
Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội phân tích những vướng mắc thực tiễn trong công tác quy hoạch, đặc biệt liên quan đến chất lượng, tính ổn định và vấn đề phân cấp, phân quyền.
Đột phá thể chế để vượt qua điểm nghẽn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
TTXVN trân trọng giới thiệu ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng của PGS-TS Phạm Thị Hồng Điệp, Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cách mạng tháng Mười Nga mở ra nhiều điều về Việt Nam
Qua trí tuệ của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc, con đường giải phóng dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội đã đến Việt Nam, dẫn dắt phong trào công nhân và đỉnh cao là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xây dựng Vĩnh Long trở thành đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I xác định giai đoạn 2025-2030, xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển.
Đầu tư cơ sở hạ tầng cho chính quyền số ở vùng cao
Mường Lát là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đã nỗ lực làm chủ công nghệ, tăng cường sử dụng mạng Internet, tạo bước chuyển mới về công tác chuyển đổi số.
Dự thảo văn kiện ĐH XIV: Khai thác tiềm năng nguồn nhân lực và kinh tế tư nhân
Nhiều ý kiến tâm huyết nhấn mạnh sự cần thiết phải đồng bộ chính sách an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo bệ đỡ cho kinh tế tư nhân, coi đây là giải pháp đột phá tăng trưởng.
Hôm nay Quốc hội thảo luận về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia
Theo kế hoạch, hôm nay, Quốc hội sẽ làm việc về 4 dự án luật và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Hội nghị Trung ương 14 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
Sau hai ngày làm việc 5 và 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.
Thủ tướng: Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Thủ tướng chỉ thị xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng chậm, muộn triển khai các nhiệm vụ; có phương án xử lý đối với các cá nhân không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
Việt Nam nêu 3 giải pháp tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội
Từ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất ba giải pháp then chốt để thực hiện hiệu quả hơn Chương trình hành động Copehagen và Tuyên bố Chính trị Doha.
Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Trong ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều dự án luật như: Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp quốc tế giúp Việt Nam phát triển ngành bán dẫn toàn diện
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp bán dẫn quốc tế giúp Việt Nam phát triển ngành bán dẫn toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, chứ không chỉ dừng lại ở kiểm thử, đóng gói.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Thống nhất hành lang pháp lý về chuyển đổi số
Việc ban hành Luật Chuyển đổi số cần thống nhất hành lang pháp lý, thiết lập cơ chế điều phối liên ngành, tạo động lực cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đề cao an toàn trên không gian số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn quốc tế
Chiều 6/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn quốc tế.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tạo 'giá trị kép,' giữ gìn bản sắc văn hóa
Cán bộ, đảng viên và người dân Hưng Yên đồng tình, đánh giá dự thảo các văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, có tính khái quát cao, gắn chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn.
'Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng.
Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (tái cử và tham gia lần đầu) để báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII: Dấu ấn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Hội nghị Trung ương 14 khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ và hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng vững chắc hướng tới Đại hội XIV.
Họp UBTV Quốc hội: Đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm.
Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch hành vi vi phạm IUU
Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch hành vi vi phạm.
Thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
Thông cáo báo chí bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII
Sáng 6/11/2025, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc.
Định hình “gói quyền lợi sức khỏe cơ bản” cho mọi công dân
Nếu không chuyển nhanh và quyết liệt sang mô hình dự phòng chủ động, cơ sở mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục trả giá bằng những giường bệnh quá tải, những chi phí y tế thảm họa và cơ hội vàng bị bỏ lỡ.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Khát vọng nâng tầm giai cấp công nhân
Người lao động không chỉ bày tỏ tâm huyết với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh mà còn quan tâm đến tầm nhìn, định hướng chiến lược và công tác phát triển Đảng.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão
Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện chỉ đạo các bộ ngành và địa phương ứng phó khẩn cấp bão số 13 và mưa lớn sau bão để hạn chế thiệt hại.
Củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam-Campuchia
Lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia đang phấn đấu củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội.
Họp Quốc hội: Làm rõ thẩm quyền thẩm định đối với dự án sử dụng vốn ODA
Các đại biểu đề nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn quy định sử dụng vốn ODA trong dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) nhằm tránh tạo khoảng trống pháp lý, gây vướng mắc trong thực tiễn.
Cựu chiến binh Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Dự thảo đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14
Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công, đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm hướng tới Đại hội XIV và phát triển đất nước bền vững.