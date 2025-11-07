Nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững

Trong nhiệm kỳ mới 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2030 đạt 153 triệu đồng/người trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2026-2030 đạt trên 620.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% trong GRDP theo giá hiện hành; tổng giá trị xuất khẩu trong 5 năm 2026-2030 đạt trên 13.000 triệu USD, bình quân tăng 5-6%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 5 năm 2026-2030 đạt 1.240.000 tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 10%/năm; tổng khách du lịch đến tỉnh trong 5 năm 2026-2030 đạt 43 triệu lượt khách, bình quân tăng 10,97%/năm; tổng doanh thu du lịch trong 5 năm 2026-2030 đạt 97.150 tỷ đồng, bình quân tăng 14,5%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể thu tiền sử dụng đất) bình quân tăng từ 11%/năm trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm 2026-2030 đạt khoảng 15.500 doanh nghiệp, bình quân tăng 13%/năm; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.../.

(TTXVN/Vietnam+)