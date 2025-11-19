Ngày 19/11, Chính phủ Litva tuyên bố sẽ mở lại các cửa khẩu biên giới với Belarus, chấm dứt lệnh đóng cửa được áp dụng nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn hoạt động hàng không do khinh khí cầu của các đối tượng buôn lậu.

Một người phát ngôn của Chính phủ Litva cho biết 2 cửa khẩu dự kiến được mở lại từ ngày 20/11.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Bộ trưởng Nội vụ Litva, Vladislav Kondratovic cho biết tình hình đã thay đổi và những hạn chế hoạt động qua lại biên giới không còn cần thiết để đảm bảo an ninh nội địa. Theo báo cáo, sự cố hàng không đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Lần gần nhất sân bay Vilnius phải đóng cửa là ngày 11/11.

Tháng trước, Litva tuyên bố 2 cửa khẩu biên giới sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng 11 nhằm phản ứng trước việc các khinh khí cầu bay từ Belarus xâm nhập không phận, gây gián đoạn giao thông hàng không và khiến sân bay Vilnius phải đóng cửa.

Litva cho rằng những khinh khí cầu này được các đối tượng buôn lậu sử dụng để vận chuyển thuốc lá lậu, đồng thời cáo buộc chính quyền của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không ngăn chặn hành vi này.

Cũng trong tuần này, Ba Lan mở lại 2 cửa khẩu với Belarus, gần Litva, sau khi đóng cửa khẩu trong hai tuần để thể hiện tinh thần đoàn kết với nước láng giềng./.

Belarus cấm xe tải của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ Belarus đã cấm xe tải và máy kéo của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ nước này kể từ ngày 3/11, được Tổng thống Belarus ký ban hành và dự kiến có hiệu lực đến cuối năm 2027.