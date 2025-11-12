Chứng khoán Mỹ phần lớn đi lên dù cổ phiếu công nghệ suy giảm

Chứng khoán Phố Wall phần lớn tăng trong phiên 11/11, khi tâm lý lạc quan về khả năng Chính phủ Mỹ sẽ chấm dứt tình trạng đóng cửa đã bù đắp cho sự yếu kém của một số cổ phiếu công nghệ hàng đầu.

Sau đợt tăng điểm mạnh vào ngày 10/11, chứng khoán Mỹ mở cửa phần lớn giảm do những lo ngại dai dẳng về mức định giá tăng "phi mã" của các công ty lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Nvidia, cái tên nổi bật nhất trong con sốt AI, đã giảm 3,0%.

Những lo lắng này đã giảm bớt một chút khi phiên giao dịch diễn ra, với một số cổ phiếu công nghệ lớn kết thúc ở mức dương.

Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đã giảm 0,3% xuống 23.468,30 điểm khi đóng cửa, là chỉ số duy nhất trong ba chỉ số chính của Mỹ đi xuống.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2% lên 47.927,96 điểm còn chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 0,2% lên 6.846,61 điểm.

Nhà phân tích Tim Urbanowicz từ công ty môi giới đầu tư Innovator Capital Management nhận định thị trường chắc chắn có những lo ngại về mức định giá quá cao. Nhưng việc này không có nghĩa là thị trường sẽ bán tháo.

Một số nhà phân tích thị trường xem mức tăng mạnh của Dow Jones trong phiên này là bằng chứng của việc dịch chuyển dòng tiền sang các cổ phiếu công nghiệp từ những cổ phiếu công nghệ.

Các nhà đầu tư đã rất phấn khởi trước những tiến triển trong dự luật tại Đồi Capitol nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài tại Mỹ.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán chính của châu Âu cũng tăng trong phiên này. Trong đó, chỉ số FTSE 100 tại London đạt mức cao kỷ lục mới khi đồng bảng Anh suy yếu, thúc đẩy chỉ số này tăng 1,2% lên 9.899,60 điểm khi đóng cửa.

Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng tăng 1,3% lên 8.156,23 điểm, còn chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tăng 0,5% lên 24.088,06 điểm.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 13,07 điểm (0,83%) lên 1.593,61 điểm. Chỉ số VN-Index ghi thêm 2,9 điểm (1,12%) lên 261,08 điểm./.

Hy vọng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa tạo lực đẩy cho chứng khoán châu Á Động lực chính cho đà tăng của thị trường chứng khoán đến từ Phố Wall, nơi Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ đã kéo dài sang ngày thứ 41.