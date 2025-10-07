Thế giới

Tây Ban Nha: Sập tòa nhà gần Cung điện Hoàng gia ở Madrid, nhiều người bị thương

Ngày 7/10, một tòa nhà đang cải tạo thành khách sạn gần Cung điện Hoàng gia Madrid bị sập một phần, khiến ít nhất 3 người bị thương; lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Cảnh sát Quốc gia và nhân viên cứu hộ tại hiện trường tòa nhà bị sập ở Madrid. (Nguồn: Europa Press/Getty Images)
Cảnh sát Quốc gia và nhân viên cứu hộ tại hiện trường tòa nhà bị sập ở Madrid. (Nguồn: Europa Press/Getty Images)

Theo Reuters và AP, giới chức cho biết ít nhất 3 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi một tòa nhà ở trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha bị sập một phần vào ngày 7/10.

Lực lượng cứu hộ, bao gồm cả cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội y tế khẩn cấp, đã được triển khai tới hiện trường.

Các đội cứu hộ sử dụng thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha TVE đưa tin tòa nhà này đang trong quá trình cải tạo và “một vài tầng đã bị sập.”

Hình ảnh do lực lượng cứu hộ công bố cho thấy nhiều xe cứu thương và xe chữa cháy tập trung trước tòa nhà gần Nhà hát Opera và Cung điện Hoàng gia.

Theo thông tin trên trang web của nhà phát triển Rehbilita, tòa nhà đang được cải tạo thành khách sạn.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và đánh giá mức độ thiệt hại./.

