UAE chỉ trích Tổng tư lệnh quân đội Sudan vì bác đề xuất hòa giải

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 24/11, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan vì bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra, sau khi ông này cáo buộc Washington lặp lại “luận điệu” của Abu Dhabi.



Bà Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Bộ trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế của UAE, tuyên bố: "Tướng Abdel Fattah al-Burhan một lần nữa từ chối những nỗ lực hòa bình.

Việc ông ấy bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Sudan và liên tục khước từ ngừng bắn thể hiện thái độ cản trở có hệ thống. Điều này cần bị lên án."



UAE lâu nay bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đang giao tranh với quân đội Chính phủ Sudan. Tuy nhiên, Abu Dhabi luôn phủ nhận các cáo buộc này./.

