Thúc đẩy thương mại nông sản: Việt Nam sẵn sàng cung ứng gạo ổn định cho Ai Cập

Chất lượng gạo Việt Nam được khẳng định khi hiện nay mặt hàng này đã có mặt ở hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khi Việt Nam và Ai Cập thống nhất về hợp tác thương mại, Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của phía bạn.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đưa ra tại buổi tiếp và làm việc với ông Adham Omar - Đại biện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam.

Dư địa phát triển thương mại nông sản rất lớn

Theo ông Nam, chuyến thăm cấp nhà nước gần đây của Chủ tịch nước Lương Cường sang Ai Cập đã mang lại những kết quả quan trọng, trong đó nông nghiệp là một trong những nội dung hợp tác.

Ngay sau chuyến thăm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu ý tưởng cho bản ký kết thỏa thuận thương mại nông sản với Bộ Nông nghiệp và Đất đai Ai Cập.

“Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với sáng kiến này,” ông Nam nói và nhấn mạnh dư địa phát triển thương mại nông sản giữa hai nước là rất lớn, trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản hiện chưa đến 50 triệu USD, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại hơn 500 triệu USD.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng Việt Nam có thế mạnh thủy sản, cà phê và gạo, trong khi Ai Cập là nguồn cung quan trọng về bông và phân bón.

Ông cũng lưu ý do khoảng cách địa lý xa xôi và điều kiện khí hậu khá tương đồng (phía bạn cũng sản xuất một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam như xoài, thanh long) nên trái cây tươi không phải là mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam sang Ai Cập. Tuy nhiên, Việt Nam đang xúc tiến việc mở cửa thị trường cho mặt hàng gạo vào Ai Cập.

Trước đó, tại Kỳ họp lần thứ hai Tiểu ban Hợp tác về thương mại và công nghiệp Việt Nam - Ai Cập vào tháng 8/2021, phía Ai Cập đề nghị hỗ trợ mở cửa thị trường đối với phân bón. Phía Việt Nam đã thông tin việc khuyến khích các loại phân bón hữu cơ.

“Hai Bộ Nông nghiệp đã ký bản ghi nhớ hợp tác về kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp, song chưa đề cập nhiều đến khía cạnh thương mại. Chúng tôi mong muốn cùng Ai Cập trao đổi thống nhất để tập trung vào thương mại nông sản, đặc biệt là những mặt hàng then chốt mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu,” ông Nam nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam tặng quà OCOP cho Đại biện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam Adham Omar.



Sẽ có thỏa thuận riêng về gạo?

Đại biện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam Adham Omar cho biết Ai Cập đang triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp xanh và coi trọng việc thiết lập quan hệ dài hạn với các đối tác có năng lực cung ứng ổn định.

“Chúng tôi đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và năng lực xuất khẩu nông sản của Việt Nam, đặc biệt đối với sản phẩm gạo và thủy sản,” ông Adham Omar nói.

Đại biện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam nhắc lại năm 2018, khi Tổng thống Ai Cập thăm Việt Nam, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác trong nông nghiệp, và nay cơ hội đang mở ra để hai bên tiến tới ký kết một biên bản ghi nhớ mới, tập trung vào thương mại gạo.

Trong khoảng trong 10 năm qua, Ai Cập cũng đã tiến hành cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác thêm một phần tư và tăng dần sản lượng. Một số mặt hàng như cam kết đã đủ điều kiện xuất khẩu, song nước này vẫn phải nhập khẩu gạo do nhu cầu tiêu thụ cao.

Vì vậy, ông Adham Omar cho rằng để thương mại nông sản phát triển, hai bên cần xem xét kỹ yếu tố giá cả, khả năng cạnh tranh, điều kiện thuế quan và phi thuế quan.

Theo đó, Đại biện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam đề xuất hai bên thành lập nhóm làm việc chung, kết nối trực tuyến thường xuyên, với sự tham gia của các cơ quan có thẩm quyền để trao đổi sâu hơn, giải quyết nhanh vướng mắc và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.

Đồng ý với quan điểm trên, Thứ trưởng Trần Thanh Nam giao Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm đầu mối phối hợp với phía Ai Cập. Ngoài ra, ông Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất thời điểm ký ý định thư đồng thời đề nghị cân nhắc khả năng có một thỏa thuận riêng về gạo.

“Chất lượng gạo Việt Nam được khẳng định khi hiện nay mặt hàng này đã có mặt ở hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ,” ông Nam nhấn mạnh và đề nghị phía Ai Cập nghiên cứu nhu cầu nhập khẩu gạo hàng năm. Trên cơ sở đó, khi hai bên thống nhất về hợp tác thương mại, Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của phía bạn.

Trước mắt, ông Nam cho rằng Đại sứ quán Ai Cập có thể giới thiệu các doanh nghiệp quan tâm nhập khẩu gạo để kết nối với phía Việt Nam, từ đó xây dựng thỏa thuận khả thi.

Bên cạnh gạo, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết phía Ai Cập cũng mong muốn Việt Nam “mở cửa” thêm một số loại trái cây. Đến nay, nho tươi Ai Cập đã được thống nhất về kiểm dịch thực vật và có thể xuất khẩu vào Việt Nam.

Cùng với nho, phía Ai Cập cũng đề nghị phía Việt Nam “mở cửa” thị trường ưu tiên tiếp theo cho khoai tây, chà là và lựu tươi. Theo đó, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị phía Ai Cập sớm có văn bản xác định thứ tự ưu tiên để hai bên xúc tiến thủ tục.

“Để hợp tác thương mại nông sản đi vào thực chất, không gì hiệu quả hơn việc kết nối trực tiếp doanh nghiệp. Chúng tôi đề nghị tổ chức diễn đàn xúc tiến nông sản, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi nhu cầu và khả năng hợp tác,” ông Nam nói./.

