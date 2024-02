Bắt giữ thanh niên đâm xe vào Cảnh sát Giao thông đang thi hành công vụ

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chiều 12/2, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ thanh niên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đâm vào Cảnh sát Giao thông đang thi hành công vụ.

Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, sáng 12/2, Tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, do Trung tá Nguyễn Thanh Bình làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 từ Km1125+400 đến Km1185.

Tổ công tác bố trí lực lượng tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm tốc độ và nồng độ cồn tại Km1170+000 Quốc lộ 1 thuộc thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Lúc 11 giờ 30 ngày 12/2, phát hiện xe môtô không gắn biển số do một nam thanh niên điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành.

Ngay lúc đó, Đại úy Nguyễn Đình Long, Tổ viên Tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, tăng ga bỏ chạy và đâm vào người Đại úy Nguyễn Đình Long, làm cả hai ngã xuống đường.

Sau khi đâm vào Đại úy Long, phương tiện và đối tượng vi phạm ngã xuống đường và bị Tổ công tác bắt giữ. Đại úy Long bị đa chấn thương, vỡ xương khuỷu tay bên trái, gãy xương mác chân bên phải, hiện đang được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Qua khai thác thông tin ban đầu xác định phương tiện vi phạm có số máy KC26E1215970, số khung 2605GY368222 (biển số theo Giấy đăng ký xe là 47E1-378.59, dung tích xilanh 149cm3, chủ xe là Huỳnh Thị Hạnh (sinh năm 1964, trú Lộc Phước, Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk).

Người điều khiển phương tiện vi phạm là Trần Nguyễn Hoàng An (sinh ngày 18/6/2007, cùng trú tại Lộc Phước). Qua test nhanh, Trần Nguyễn Hoàng An âm tính với ma túy và không vi phạm nồng độ cồn.

Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định./.

