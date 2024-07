Vụ xe container lao vào nhà dân ở Đắk Nông: Thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/7, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông làm cơ sở xử lý theo quy định; bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua khu vực.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, vào khoảng 8 giờ, ngày 25/7, tại km 1818+100 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), đoạn qua thôn 11, xã Đắk R’la, xe container 50H-058.81 (kéo theo rơmooc 51R-095.11) do anh Hoàng Văn Nghĩa, trú tại tỉnh Nghệ An điều khiển đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Nông đi tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra va chạm với xe container 50H-450.000 (kéo theo rơmooc 61R- 016.88), do anh Nguyễn Sỹ Trường, trú tại tỉnh Nghệ An điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe 50H-058.81 tiếp tục lao vào 5 nhà dân ở phía bên phải đường theo hướng di chuyển. Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ là cháu H. M. D (15 tuổi) và cháu H. M. Q (18 tuổi).

Ông N. Q. C (58 tuổi) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Vụ tai nạn còn khiến một người bị thương nhẹ và hư hỏng 5 nhà dân.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, kết quả kiểm tra xác định, cả 2 lái xe container không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với chất ma túy. Hai xe đầu kéo vẫn còn hạn kiểm định.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ./.

