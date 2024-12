Bình Định: Liên tiếp xảy ra tình trạng kẹt xe trên đèo An Khê do mưa lớn

Tại Km64+800 (đoạn gần đỉnh đèo An Khê) nền đường bị sình lún khiến các phương tiện không thể lưu thông. Hàng trăm phương tiện xếp dài hàng km từ dưới chân đèo tới khu vực bị sình lún.

Nhiều phương tiện kẹt cứng không thể di chuyển trên đèo An Khê. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Tại khu vực thi công mở rộng đèo An Khê, thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê nối hai tỉnh Bình Định-Gia Lai, những ngày qua đã xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến đoạn đường đang thi công trên đèo bị sạt lở, gây ách tắc giao thông liên tục.

Cụ thể, tại Km64+800 (đoạn gần đỉnh đèo An Khê) nền đường bị sình lún khiến các phương tiện không thể lưu thông. Hàng trăm phương tiện xếp dài hàng km từ dưới chân đèo tới khu vực bị sình lún.

Đến gần 16 giờ ngày 13/12, khu vực bị sình lún cơ bản đã được nhà thầu và Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải xử lý tạm thời. Tuy nhiên, các phương tiện phải lưu thông từng đợt, một chiều.

Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại khu vực đèo An Khê để điều tiết giao thông, hướng dẫn phân luồng cho các xe qua dần.

Trước đó, sáng ngày 12/12, đất đá sạt lở tràn xuống đoạn đường đang thi công, bịt lối thoát nước, gây ngập một đoạn đường sâu khoảng 40cm, làm giao thông trên đèo An Khê, Quốc lộ 19 bị ách tắc. Nhà thầu đã phải huy động 4 máy bơm để xử lý và đến chiều ngày 12/12 khu vực sạt lở mới được thông xe.

Đường đèo An Khê được mở rộng nền đường từ 7-9m, đồng thời đầu tư các kè chống sạt lở, hệ thống cống thoát nước, đường mới tại các đoạn nguy hiểm lên, xuống đèo phía Bình Định và Gia Lai để đảm bảo an toàn giao thông...

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, một số điểm mới thi công (phía ta luy dương) đã có hiện tượng sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng giao thông.

Ngày 12/12, Khu quản lý đường bộ III cũng đã có công văn gửi Ban quản lý 2 (đại diện chủ đầu tư) yêu cầu đơn vị này chỉ đạo nhà thầu thi công có biện pháp thoát nước nền đường để đảm bảo giao thông thông suốt đoạn qua đèo An Khê, không để tình trạng ùn tắc kéo dài; đồng thời khắc phục ngay những tồn tại trong phạm vi Dự án, như sửa chữa các vị trí nền đường trơn trượt, nguy cơ ách tắc giao thông đoạn qua đèo An Khê; bổ sung đầy đủ rào chắn, cọc tiêu, biển báo, đèn cảnh báo tại các đoạn thi công và bố trí người trực gác phân luồng giao thông tại 2 đầu các đoạn thi công.

Đồng thời, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra do nguyên nhân không sửa chữa kịp thời hoặc chậm trễ khắc phục các tồn tại của dự án…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, dự báo, từ ngày 13/12 đến đêm 14/12, khu vực Bình Định (trong đó có huyện Tây Sơn - khu vực đèo An Khê) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 120mm./.

