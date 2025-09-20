Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều du khách Hàn Quốc trong kỳ nghỉ lễ

Công ty du lịch Nol Universe (Hàn Quốc) ngày 19/9 đã công bố kết quả phân tích xu hướng du lịch và giải trí trong nước và quốc tế trước kỳ nghỉ Chuseok, vốn được mệnh danh là “Tuần lễ Vàng tháng 10."

Đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Hàn Quốc và kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài tới 10 ngày, từ 3-12/10.

Theo kết quả phân tích, Nhật Bản và Việt Nam tiếp tục là quốc gia được nhiều du khách Hàn Quốc ưa chuộng nhất.

Dữ liệu của Nol Universe do NOL, NOL Interpark Tour và Triple Reservation tổng hợp cho thấy, lượng đặt vé du lịch quốc tế trong kỳ nghỉ lễ tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến phổ biến bao gồm Osaka, Fukuoka và Narita, trong đó vé tàu Osaka Nankai Rapi:t Limited Express được đặt nhiều nhất.

Trong khi đó, Việt Nam được ưa chuộng với các tour du lịch trọn gói. Các tour du lịch 5 ngày đến Đà Nẵng, Hội An và Phú Quốc là phổ biến nhất, trong khi "xe buýt giường nằm" kết nối Hà Nội và Sa Pa đứng thứ hai về lượng đặt tour và hoạt động.

Cũng theo dữ liệu phân tích, Nhật Bản và Việt Nam cũng đứng đầu về đặt phòng lưu trú ở nước ngoài.

Bên cạnh các điểm đến du lịch ở Nhật Bản và Việt Nam, nhiều điểm đến ở các nơi khác cũng được lựa chọn. Đơn cử vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ ba về lượng đặt phòng lưu trú ở nước ngoài và lượng đặt vé máy bay đến Đài Bắc tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng đặt phòng lưu trú tại Mỹ tăng 2,3 lần, đứng thứ tư, trong khi lượng đặt phòng trọn gói đến Địa Trung Hải và Đông Âu tăng lần lượt 105% và 809%, cho thấy mức độ phục hồi của nhu cầu du lịch đường dài.

Lượng đặt phòng lưu trú trong nước cũng tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Gangwon vẫn giữ vị trí đầu tiên khi chiếm 18% tổng lượng đặt phòng, trong khi tỉnh Jeolla Nam và tỉnh Gyeongsang Bắc lần lượt tăng 131% và 124%.

Một đại diện của Nol Universe cho biết “Tuần lễ Vàng tháng 10” năm nay tiếp tục chứng kiến sự ưa chuộng của người dân Hàn Quốc đối với các điểm đến ở Nhật Bản và Việt Nam. Còn ở trong nước, các loại hình lưu trú thân thiện với môi trường đang có xu hướng lên ngôi. Chính sự đa dạng về điểm đến du lịch và loại hình lưu trú đã làm đa dạng hơn tiêu chí lựa chọn của người tiêu dùng./.

