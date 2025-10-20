Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép khoảng 18.000 viên ma túy

Ngày 20/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới, tang vật thu giữ khoảng 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, lúc 11 giờ 20 ngày 16/10, tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận, Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Lìa (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1972, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 1 bao tải chứa ma túy tổng hợp (khoảng 18.000 viên), 1 điện thoại di động và 1 xe môtô.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ pháp lý, xử lý theo quy định của pháp luật./.

