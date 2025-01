Liên tiếp xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán pháo hoa nổ, pháo nổ

Công an thành phố Hà Nội tăng cường đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn các đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán pháo hoa nổ, pháo nổ; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cụ thể, ngày 13/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quốc Oai phối hợp Công an xã Sài Sơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự ở thôn Sài Khê, xã Sài Sơn phát hiện xe ôtô dừng đỗ bốc hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 47 giàn pháo hoa nổ loại giàn 49 viên. Người điều khiển phương tiện là Nguyễn Phùng Thắng (sinh năm 1992, trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).

Thắng khai nhận có hành vi buôn bán pháo hoa nổ. Tổ công tác đưa người và tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ.Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận có quen biết Nguyễn Văn Tác (sinh năm 1997, trú tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội facebook.

Đến ngày 31/12/2024, do có nhu cầu mua pháo hoa nổ nên Thắng liên hệ Tác đặt mua đơn hàng với 50 hộp pháo hoa nổ loại giàn 49 viên của nước ngoài sản xuất.

Tác báo giá 1.350.000 đồng/hộp cho Thắng và yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng, hẹn sẽ giao hàng sau một tuần. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ Nguyễn Văn Tác. Kết quả giám định số pháo hoa nổ thu được có tổng khối lượng 82,5 kg.

Trước đó, ngày 30/12/2024, Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy chở thùng giấy có biểu hiện nghi vấn tại ngõ 106 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trong thùng giấy có nhiều quả hình tròn nghi là pháo nổ. Tổ công tác đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Khương Mai để tiếp tục xác minh, làm rõ.Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Văn Tú (sinh năm 2004, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Tú khai nhận toàn bộ số hàng trên là pháo nổ, được thuê vận chuyển cho Vũ Bá Sinh (sinh năm 2002, trú tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng). Ngày 31/12/2024, Công an quận Thanh Xuân triệu tập Vũ Bá Sinh đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Sinh khai nhận đã mua pháo trên mạng rồi nhờ Tú đi lấy pháo nổ và vận chuyển về quê cho Sinh sử dụng dịp Tết Nguyên đán.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Tú và Vũ Bá Sinh về hành vi tàng trữ hàng cấm là pháo hoa nổ.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

Quảng Trị: Bắt giữ các vụ vận chuyển hàng trăm kg pháo lậu Ngày 8/10, Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu trên địa bàn với tổng trọng lượng gần 400kg.