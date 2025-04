Thái Lan có thể chịu lỗ doanh thu tới 900 tỷ baht vì chính sách thuế của Mỹ

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) ước tính rằng Thái Lan có thể chịu khoản lỗ doanh thu ước tính 900 tỷ baht (khoảng 2,58 tỷ USD) do chính quyền Mỹ áp dụng mức thuế quan có đi có lại 36% đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Mỹ.

Chủ tịch FTI Kriangkrai Thiennukul cho biết, các ngành công nghiệp của Thái Lan dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do việc tăng thuế bao gồm ôtô, thực phẩm, nhựa, hóa chất, thép, nhôm, dệt may, điện tử và máy móc.

Đối với ngành công nghiệp ôtô, ông Kriangkrai cho hay Thái Lan hiện đang phải đối mặt với mức thuế quan 25%, được áp dụng từ tháng 3/2025 và nếu mức thuế quan đối ứng 36% được áp dụng, các nhà sản xuất ôtô, đặc biệt là các nhà sản xuất xe máy, có thể sẽ chuyển hoạt động sản xuất của họ ra khỏi Thái Lan.

Ông cho biết thêm rằng ngành công nghiệp thực phẩm sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là thực phẩm chế biến và hải sản, hiện đang được miễn thuế, và điều này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của Thái Lan.

Cũng theo Chủ tịch FTI, xuất khẩu hóa chất sang Mỹ, hiện có giá trị khoảng 2 tỷ USD, dự kiến sẽ giảm, trong khi người mua Mỹ có thể từ chối hàng dệt may của Thái Lan do chi phí tăng do mức thuế quan 36%.

Ông nhận định chỉ có ngành công nghiệp giày dép mới có thể được hưởng lợi từ việc tăng thuế, vì các nhà xuất khẩu lớn khác, như Việt Nam và Campuchia, đang phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn Thái Lan.

FTI đã kiến nghị Chính phủ Thái Lan đẩy nhanh các cuộc đàm phán với chính quyền Mỹ, đồng thời cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm của Mỹ như ngô, cá ngừ và thịt, và xem xét cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan, chẳng hạn như đĩa cứng và pin Mặt Trời.

Ông Kriangkrai nói thêm rằng chính phủ nên nỗ lực nghiêm túc để giải quyết vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bán phá giá các sản phẩm giá rẻ vào thị trường Thái Lan./.

